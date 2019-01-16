Чт, 17.01.2019
"Ваше кредо - выведение этничности из политического пространства! Как вы вчера открыто констатировали: не может быть Эстонии для эстонцев!" Урмас Рейнсалу

В прошлом году численность населения Эстонии выросла

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Новорожденный. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric/Scanpix

По состоянию на 1 января 2019 года население Эстонии составляло 1 323 820 человек, что на 4690 больше, чем годом ранее, об этом свидетельствуют обнародованные в среду предварительные данные Департамента статистики.

Из-за отрицательного естественного прироста - количество смертей превысило количество рождений - численность населения сократилась на 1400 человек, а благодаря положительному балансу внешней миграции (в Эстонию прибыло больше людей, чем покинуло страну), она увеличилась на 6090 человек, пишет rus.err.ee.

Общая численность населения Эстонии выросла за год почти на 0,4%.

В 2018 году в Эстонию прибыло 13 030 человек, а из Эстонии уехало 6940 человек.

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