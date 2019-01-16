В прошлом году численность населения Эстонии выросла
16 января 2019, 8:40
По состоянию на 1 января 2019 года население Эстонии составляло 1 323 820 человек, что на 4690 больше, чем годом ранее, об этом свидетельствуют обнародованные в среду предварительные данные Департамента статистики.
Из-за отрицательного естественного прироста - количество смертей превысило количество рождений - численность населения сократилась на 1400 человек, а благодаря положительному балансу внешней миграции (в Эстонию прибыло больше людей, чем покинуло страну), она увеличилась на 6090 человек, пишет rus.err.ee.
Общая численность населения Эстонии выросла за год почти на 0,4%.
В 2018 году в Эстонию прибыло 13 030 человек, а из Эстонии уехало 6940 человек.