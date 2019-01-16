В Нарве пройдет военно-спортивная игра «Десант Утрия»

Об этом сообщил пресс-секретарь ополчения Кайтселийт, майор Танель Рютман, отметив, что на этот раз игра проводится в 21-ый раз и повящена 100-летию Эстонской Республики. С момента исторического десанта и освобождения Нарвы и Ивангорода также отмечается 100 лет.

«В нынешней игре принимают участие 30 команд. Больше всего команд традиционно выставила Таллиннская дружина Kaitseliit, две команды из сотни Нымме, по одной команде из подразделений Тоомпеа и Калева, подразделение Пыхья и женская команда Морского дивизиона, - перечислил Рютман. - Три команды выставил Скаутский батальон, по две команды выставили дружины Kaitseliit Пярнумаа, Рапламаа, Сакала, Йыгева, Ярва, Алутагузе, а также Военная школа Высшего Объединенного учебного подразделения Вооруженных Сил и Армия Королевства Нидерланды. Одной командой представлены дружины Kaitseliit Валга и Харью, инженерно-саперный батальон, Польша и Латвия».

По словам президента Общества ЭРНА Меэлиса Рятсепа снежные условия на этот раз позволят пройти 60 км трассу на лыжах. «Мы в этом году немного уменьшили протяженность трассы, но добавили контрольные пункты и количество заданий. Будет меньше простого прохождения по местности, зато задания будут гораздо многообразнее», - сказал Меэлис Рятсеп.

В Нарве кульминация игры пройдет в субботу 19-го января. В 8:00 утра на территории Кренгольма будет дан старт финального марш-броска, который завершится ориентировочно в 13:30.

В 11:00 будет дан старт полумарафону «Эскола», который пройдет от устья реки Удрия до Ратуши в Нарве.

«Обращаем внимание горожан на то, что в субботу утром, 19-го января, вооруженные команды будут направлятся со стороны Ольгина от озера Кадастику к Кренгольму. Движение будет происходить примерно до 14:00. Организаторы обращают внимание на то, что военно-спортивная игра является милитарным мероприятием с применением вооружения и военной техники. Поэтому просим всех быть внимательными и выполнять распоряжения организаторов на местах», - подчеркнул Танель Рютман.

В 14:00 на территории Кренгольма и прилегающих улиц начнется военизированное представление военно-исторического клуба Frontline, длительностью 10-15 минут.

Организаторы не советуют приходить с маленькими детми, домашними животными. Автомобиль лучше оставить на надежной дальности от места проведения мероприятия.

«Население на территорию проведения финального забега пускать не будут. Территория будет охраняться силами нарвской сотни Kaitseliit, члены которой также помогут разъяснениями, - добавил майор Рютман. - В 16:00 пройдет торжественное завершение полумарафона в Нарвском колледже ТУ».