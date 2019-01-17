Грипп доводит до больницы тех, кто ходит на работу больными

На второй неделе года (7-13 января) из-за вирусных воспалений верхних дыхательных путей к врачам обратились 3644 заболевших, 32,2 процента из них – дети. Департамент здоровья советует для предотвращения распространения гриппа и во избежание возникновения осложнений, заболев, оставаться дома, пишет Postimees.
Общее количество обратившихся к врачам за неделю увеличилось на 11 процентов, доля заболевших гриппом выросла на семь процентов. Больше всего заболевших вирусными инфекциями зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Ляэнемаа, а также в Тартумаа и Вильяндимаа.
Заболевание гриппом находится в стадии роста, и департамент оценивает распространение гриппа масштабным. Грипп распространяется во всех возрастных группах, но больше всего заболевших среди детей до пяти лет. На прошлой неделе лабораторно было подтверждено 207 случаев вируса гриппа А (неделей ранее было 261 случай вирусов гриппа А и В).
У вируса гриппа А обычно более легкая клиническая картина: температура ниже 38 градусов, представлены лишь некоторые респираторные симптомы – кашель или боль в горле. С такими симптомами люди не торопятся обращаться к врачу, и продолжают ходить на работу. Может получиться и так, что к моменту попадания к врачу пациент уже находится в тяжелом состоянии, при котором он нуждается в госпитализации или даже в интенсивном лечении.
По предварительным данным фонда E-tervis, в первую неделю с вирусом гриппа в больницы попали 48 человек. Всего с начала сезона в больницах оказались 320 пациентов, более 64,7 процента из них – это дети и подростки в возрасте до 19 лет.
С прошлой недели начала увеличиваться доля нуждающихся в больничном лечении пожилых и совершеннолетних пациентов, одной из причин чего можно считать осложнения, возникшие из-за хождения на работу больными.
Обзор тех, кто нуждался в интенсивном лечении, основан на данных Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Северо-Эстонской региональной больницы, Клиники Тартуского университета и Нарвской больницы. По данным пяти больниц, начиная с января, в интенсив попали 10 человек в возрасте 34-64 лет – все входят в группы риска. По данным, представленным Департаменту здоровья, на этой неделе в интенсивы не попал ни один человек, заболевший гриппом.
Интенсивнее всего в Европе грипп распространяется на Мальте, средние показатели у Португалии и Англии. Остальные европейские страны сообщают и низкой интенсивности распространения гриппа. Но волна заболеваемости все поднимается.