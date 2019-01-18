Департамент здоровья призывает воздержаться от псевдолечения

«Мы хотим напомнить, что здравоохранение Эстонии - качественное и заслуживающее доверия, а также о том, что с проблемами со здоровьем нужно всегда обращаться к врачам», - сказала руководитель Пыхьяского регионального отдела Эстер Эпик.

По ее словам, важно, чтобы люди могли самостоятельно видеть разницу между медициной, основанной на науке, и псевдолечением, поскольку псевдолечение часто предлагается очень привлекательными и на первый взгляд вызывающим доверие способом.

«Псевдолекари часто используют для рекламы своей продукции и услуг вводящие в замешательство термины, которые в действительности ничего не означают».

Как распознать псевдолекаря? Образование – у пропагандиста псевдолечения может быть высшее образование, но его медицинское образование или незаконченное, или его нет совсем. Может быть, он приобрел знания по какой-то профессии, отдаленно связанной с медициной, но лечить людей он не может.

Поведение и обещания – чаще всего эмоциональное и навязчивое. Обещает простые и быстрые решения проблем, требующих времени, своим последователям обещает быстрое обогащение. Придерживаясь различных теорий заговора, он противопоставляет себя остальному миру и обвиняет врачей и государство в злонамеренности.

«Личный опыт» - свои слова он основывает на «личном опыте» в стиле «моя собака поправилась», «ребенок чудесным образом выздоровел», «боль как рукой сняло». Также он говорит очень сложно о простых вещах и часто использует незнакомые и неправильные термины – ему важно, чтобы разговоры выглядели умными, но непонятными. Например, из его уст можно услышать следующие фразы: «укрепляет иммунную систему», «речь идет о природном веществе», «речь идет о противовоспалительном веществе или процедуре, которая изменяет PH организма», «помогает от всего» и «очищает организм». В качестве последнего приводятся рвота и понос, что в действительности является симптомами отравления.

Особенность предложения услуги – пропагандист псевдолечения – это как «врач», так и «аптекарь», который ставил людям как «диагноз» и назначает «лечение», так и продает «подходящие» препараты.

Отношение к стоимости услуги – по словам псевдолекаря, о деньгах думать не нужно, поскольку здоровье дороже…

Отсутствие разрешения на деятельность и регистрации – у легального предприятия, оказывающего медицинские услуги, всегда есть и разрешение на деятельность. Работающий в Эстонии медицинский работник должен быть внесен в регистр медицинских работников. Источник: www.terviseamet.ee/et/ebaravi

Под псевдолечением понимается как изделия без лечебного действия, так и услуги. И хотя само псевдолечение или предлагаемый в ходе него препарат не обязательно могут нанести прямой вред здоровью, в случае тяжелых заболеваний отрицание основанной на науке медицины и предпочтение псевдолечения может закончиться как нанесением тяжкого вреда здоровью, так и смертью.