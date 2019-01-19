Сражение за Нарву: как 100 лет назад, но понарошку

С 17 январа в Ида-Вирумаа в 21-й раз проводится военно-спортивная игра разведывательных подразделений «Десант Утрия». На этот раз игра посвящена 100-летию Эстонской Республики. Ровно 100 лет в эти дни исполнилось и со дня исторического десанта, в честь которого проводится игра. По этому случаю в районе Кренгольма прошла также историческая реконструкция боя за Нарву.
Именно с этим связано передвижение военной техники и вооруженных людей, которых можно было заметить сегодня в первой половине дня в Нарве.
По сообщению Кайтселийта, в игре “Десант Утрия” приняли участие 30 команд из различных дружин Кайтселийта, а также из Нидерландов, Польши и Латвии.
Финал военно-спортивной игры прошел в Нарве на закрытой территории Кренгольма.
Сразу после него реконструкторы военно-исторического клуба Frontline устроили представление, чтобы показать, как 100 лет назад здесь проходил бой за Нарву между Эстонской армией, финскими добровольцами и Красной армией.
К началу 1919 года красноармейцы контролировали значительную часть территории Эстонии. 6 января началось стремительное совместное наступление эстонских сил и белогвардейцев. 17 января отряд финских добровольцев высадился в местечке Утриа в тылу Красной армии, что уже 19 февраля 1919 года позволило выбыть из Нарвы части Красной армии.
Параллельно сегодня проходит еще одно соревнование, посвященное сотой годовщине десанта в Утрия - забег “Эскола”. Планировалось, что полумарафонский забег пройдет по тому же маршруту с морского побережья к Нарве, по которому финский капитан Эскола вел добровольцев в 1919 году. Но из-за сложных погодных условий маршрут полумарафона изменили. Бегуны стартовали утром с Ратушной площади Нарвы и туда же вернулись вечером.