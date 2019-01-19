Сражение за Нарву: как 100 лет назад, но понарошку

Именно с этим связано передвижение военной техники и вооруженных людей, которых можно было заметить сегодня в первой половине дня в Нарве.

По сообщению Кайтселийта, в игре “Десант Утрия” приняли участие 30 команд из различных дружин Кайтселийта, а также из Нидерландов, Польши и Латвии.

Финал военно-спортивной игры прошел в Нарве на закрытой территории Кренгольма.

Сразу после него реконструкторы военно-исторического клуба Frontline устроили представление, чтобы показать, как 100 лет назад здесь проходил бой за Нарву между Эстонской армией, финскими добровольцами и Красной армией.

К началу 1919 года красноармейцы контролировали значительную часть территории Эстонии. 6 января началось стремительное совместное наступление эстонских сил и белогвардейцев. 17 января отряд финских добровольцев высадился в местечке Утриа в тылу Красной армии, что уже 19 февраля 1919 года позволило выбыть из Нарвы части Красной армии.