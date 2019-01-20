Вс, 20.01.2019
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В Японии умер старейший мужчина в мире

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Свеча.

ФОТО: SCANPIX

В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина на планете - Масадзо Нонака, сообщает в воскресенье Интерфакс со ссылкой на агентство "Киодо" со ссылкой на семью долгожителя.

Нонака умер в воскресенье утром в своем доме.

Старейшим мужчиной на планете японца признала книга рекордов Гиннесса в апреле 2018 года. Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 года в поселке Асёро на севере Японии.

Нонака стал не первым японским долгожителем, попавшим в книгу рекордов Гиннесса. Так, в Японии жил Дзироэмон Кимура - мужчина с самым долгим установленным периодом жизни. Он скончался в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней.

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