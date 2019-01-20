Поздравляем! Герте Виролане сегодня исполнилось 105 лет

А именно, пару дней назад Герта стала испытывать боль в бедре. И такую сильную, что вчера она не смогла даже сесть в кровати. Именинница попросила журналистов не фотографировать ее в такой ситуации, а прийти в другой день, когда самочувствие улучшится.

Долгая жизнь принесла Герте не только радостные события. Если в позапрошлом году умер ее самый старший сын, которому было 85 лет, то в прошлом – самый младший, ему было всего лишь 64 года. Только Герта знает, что это такое – жить так долго, что приходится хоронить собственных детей. Всего она вырастила семерых: пятерых сыновей и двух дочерей.

Лучший друг Герты, собака по кличке Биби, тоже умерла, дожив до 15 лет. Печаль Герты была огромной.

Несмотря ни на что, сегодняшний день рождения именинница встречает с радостью. Несколько месяцев назад Герта посетила окулиста и теперь снова хорошо видит – может читать газеты и смотреть телевизор. У нее, кстати, отличная память – когда у кого-то из близких день рождения, она именно тот человек, который напомнит о событии остальным.