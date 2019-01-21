Сугробы в полметра: назван самый заснеженный город Эстонии

Примерно столько же снега выпало в Туду (46 см) и Кехра (45 см), а также на юге Эстонии в Туулемяэ (43 см). В Нарве толщина снежного покрова не превышает 34 см, в центральных районах страны 17-24 см, а на западе и островах снега значительно меньше (1-12 см), пишет Rus.err.