Вс, 10.02.2019
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Сугробы в полметра: назван самый заснеженный город Эстонии

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Машина в снегу. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Толщина снежного покрова в Йыхви утром в понедельник достигла 49 см, что является на данный момент самым высоким уровнем в Эстонии.

Примерно столько же снега выпало в Туду (46 см) и Кехра (45 см), а также на юге Эстонии в Туулемяэ (43 см). В Нарве толщина снежного покрова не превышает 34 см, в центральных районах страны 17-24 см, а на западе и островах снега значительно меньше (1-12 см), пишет Rus.err.

В середине января жители Йыхви начали жаловаться в волостное управление на непроходимые сугробы и плохую работу коммунальщиков, власти пообещали усилить надзор за действиями фирмы, с которой заключен договор.

Карту толщины снежного покрова в Эстонии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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