Врач-радиолог: государство пытается принять опасный для пациентов закон

Планирующееся в Рийгикогу изменение закона, связанного с работой радиологии, нужно остановить, поскольку это опасно для пациентов и не нужно Эстонии, пишет в Postimees руководитель радиологической клиники Тартуского университета и Клиники ТУ, председатель компетентной комиссии Эстонского общества радиологии Пильви Ильвес.
В среду Рийгикогу хочет одобрить законопроект №293, инициированный для изменения 14 статьи Закона об организации медицинских услуг, который противоречит основополагающему принципу врачевания nil nocere (не навреди). Как руководитель радиологической клиники Тартуского университета объясню, почему такой проект закона опасен.
Даже далеким от медицины людям ясно, что активное лечение невозможно без правильной диагностики. В известной своим э-государством Эстонии есть уникальная, основанная на межбольничном банке снимков, высокотехнологичная система диагностики, которая доступна каждому врачу. Несмотря на противостояние экспертов, Рийгикогу хочет принять законопроект, который позволит не имеющим соответствующего обучения семейным врачам направлять пациентов на радиологические обследования.
Современная, супердорогая и сложная радиологическая диагностическая аппаратура, будь то аппарат УЗИ или рентгеновский аппарат, это не настольная игра, в которую каждый может научиться играть самостоятельно. Для управления мерседесом нужны водительские права, даже если машина стоит миллион. Если тот же человек хочет управлять автобусом, ему нужно получить новые права.
Результативное лечение начинается с правильного диагноза, и важную роль в этом играет радиолог. Радиология – одна из самых быстро развивающихся, но очень сложная технически врачебная специальность, так называемая медицинская наука о ракетостроении. Помимо высоких технологий, радиология – это специальность врача, требующая длительного практического опыта. Радиолог – это специалист, который после шести лет обучения в университете на медицинском факультете, еще пять лет учится на радиолога, чтобы получить практические знания, необходимые для подбора лучшего радиологического обследования пациента, его проведения, оценки полученных снимков и консультирования других врачей-специалистов.
Радиологу помогает радиологический техник, который 3,5 года учится проводить радиологические обследования в Тартуской высшей медицинской школе. Подчеркну, что в университетские годы студентов-медиков не учат проводить радиологические обследования, они не проводят ни одного! Общие врачи (в понимании ч.1 ст.7 Закона об организации медицинских услуг – семейные врачи) – это специалисты, которые не учились проводить радиологические обследования ни в университете, ни позже, во время трехлетней резидентуры. После изменения закона семейные врачи получат функции радиологов и право начинать проводить рентгеновские и ультразвуковые обследования, однако по законам Эстонской Республики врач может работать только в пределах своей профессиональной компетентности.
Приведу самые опасные аспекты такого изменения закона.
Опасности для пациентов
1. Некомпетентное обследование не обеспечит ни правильный диагноз, ни правильное лечение
Принцип современной высокотехнологичной медицины уже давно не заключается в том, что мы с удобствами проводим простые обследования рядом с домом пациента, а потом посмотрим, что делать дальше. Пациенту, живущему в любом уголке Эстонии, нужно быстро назначить и провести обследование, которое необходимо для постановки диагноза и назначения лечения. Это эффективно и экономит время и деньги. В качестве первого обследования пациенту может потребоваться магнитно-резонансная томография или ангиография. Все знают, что в случае тромба сосудов мозга или сердца нужно срочно отправить пациента на ангиографию и убрать тромб за считанные минуты. Некомпетентно проведенное поблизости от дома рентгеновское или ультразвуковое обследование может быть ненужно, это потеря времени, а в худшем случае – постановка неверного диагноза. Близкое к дому, но недостаточно компетентное обслуживание ставит пациента под угрозу.
2. Радиация
Ионизирующая радиация опасна для пациента, поэтому ее нужно использовать настолько мало, насколько это необходимо для постановки диагноза, нужно применять так называемый ALARA-принцип (аббревиатура англоязычного выражения As Low As Reasonably Achievable). В случае некомпетентных действий можно получить дозу облучения, которая выше или сравнима с компьютерной томографией с высокими дозами облучения. Снимок легких в случае умелых действий сопровождается маленькой дозой облучения, но если по незнанию захватить значительную часть живота, доза может увеличиться в несколько раз. А если неправильно сделать рентгеновский снимок, проблемная зона вообще может не попасть на картинку или спрятаться за другими частями тела, так что проблема не будет выявлена.
Данный законопроект узаконит порядок, при котором обследования с облучением будет делать врач, который не прошел соответствующее обучение. Связанные с облучением риски в данном случае больше, чем польза, полученная от быстрого обследования рядом с домом. Поправками к закону обеспокоен и Департамент защиты окружающей среды - как ответственный за радиационную угрозу в Эстонии. Такая деятельность без обучения противоречит евродирективам, связанным с радиацией.
УЗИ кажется простым и безопасным, а также не имеющим ионизирующего облучения, но для правильной постановки диагноза под рукой нужен имеющий длительное практическое обучение радиолог и постоянная работа в этой области для сохранения компетентности.
3. Недодиагностирование
Врач с меньшим опытом и компетентностью может при интерпретации УЗИ и рентгена не распознать серьезную и опасную болезнь, при этом обнаружив легко диагностируемое, но несерьезное заболевание и на этом успокоившись. Например, он распознает камни в желчном пузыре, но не заметит быстро растущую рядом опухоль и опасный для жизни панкреатитный рак, диагностирование которого требует очень большого опыта. Таким образом, из-за неправильного диагноза, поставленного рядом с домом, пациент может не успеть к правильному специалисту, что может стать для него роковым.
4. Передиагностирование
Передиагностирование – тоже серьезная ошибка. Некомпетентный врач может увидеть на рентгеновском снимке или на УЗИ вещи, которых в действительности нет, например, похожие на рак клетки печени. Это может привести к целому ряду новых и чаще всего приводящих к большим дозам облучения обследований компьютерной томографии, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения. Это чрезмерная психологическая нагрузка на пациента, дополнительная работа для врача, нагрузка на налогоплательщика и радиационная нагрузка на население.
Угрозы для общества
1. Отсутствуют механизмы контроля
Самостоятельная, не имеющая компетентных знаний и предусмотренных механизмов контроля деятельность ведет к неправильным диагнозам и неправильному лечению и угрожает пациенту. Эстонское общество радиологии каждые пять лет оценивает компетентность радиологов. Если радиолог не проводит каких-то обследований в достаточном количестве, он теряет компетентность: например, когда радиолог, специализирующийся на обследованиях мозга, долго не видит снимки груди на маммографии, он утрачивает компетентность и право оценивать эти снимки.
2. Эстонская семейная медицина как бизнес
По эстонским законам, семейные врачи – это коммерческие объединения, чего, например, в Швеции и Финляндии по установленным правилам нет. Давая семейным врачам неограниченное право заказывать и самим проводить обследования, не обеспечивается главный принцип радиологии: делать настолько мало обследований с облучением, насколько это возможно. Чтобы держать дозу облучения на максимально низком уровне, что является традицией радиологии, заказчиком и исполнителем обследования не может быть один и тот же человек.
3. Использование нынешних ресурсов
Радиологические обследования и сейчас можно проводить в крупных центрах семейных врачей. Для этого нужны регулярно проверяющиеся помещения с защитой от радиации, аппаратура и обученный радиологический техник или радиолог. Высококачественная радиологическая аппаратура очень дорогая, для эффективности ее нужно постоянно использовать, проводить регулярное обслуживание, а для обеспечения безопасности физики должны проверять дозы излучения. В Эстонии, в отличие от всего мира, есть уникальная система в виде Эстонского медицинского банка снимков, который позволяет для лучшей постановки диагноза отправить сделанный радиологическим техником снимок радиологу, который его тут же оценит. Так достигается квалифицированная и быстрая помощь. Только у Клиники ТУ есть договоры о сотрудничестве с семью крупными центрами семейных врачей с юга Эстонии. Таким образом, менять закон не нужно.
Безусловно, есть некоторые врачебные специальности, где нужно действовать очень быстро. Врачи отделения экстренной помощи, анестезиологи и дежурные гинекологи в рамках своей специализации в определенных случаях пользуются УЗИ-обследованиями, но и они в своей узкой области прошли соответствующее обучение во время резидентуры.
Мировая практика
Идея научить семейных врачей делать рентгеновские снимки абсолютно неприемлема в западном мире. В Швеции и Финляндии невозможно, чтобы УЗИ делал некомпетентный врач в центре семейных врачей. В Латвии врач может провести УЗИ-обследование только после года практического обучения, двух тысяч самостоятельных обследований под контролем радиолога и сдачи основательного экзамена.
Эстонское радиологическое общество, Эстонское общество радиологических техников, Радиологическая клиника Тартуского университета и Тартуская высшая медицинская школа и ранее обращались к членам парламента и его социальной комиссии, чтобы остановить принятие этой поправки к закону, поскольку она опасна для пациентов и не нужна Эстонии.