Врач-радиолог: государство пытается принять опасный для пациентов закон

2. Радиация

Ионизирующая радиация опасна для пациента, поэтому ее нужно использовать настолько мало, насколько это необходимо для постановки диагноза, нужно применять так называемый ALARA-принцип (аббревиатура англоязычного выражения As Low As Reasonably Achievable). В случае некомпетентных действий можно получить дозу облучения, которая выше или сравнима с компьютерной томографией с высокими дозами облучения. Снимок легких в случае умелых действий сопровождается маленькой дозой облучения, но если по незнанию захватить значительную часть живота, доза может увеличиться в несколько раз. А если неправильно сделать рентгеновский снимок, проблемная зона вообще может не попасть на картинку или спрятаться за другими частями тела, так что проблема не будет выявлена.