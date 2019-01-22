Врач-радиолог: государство пытается принять опасный для пациентов закон

В среду Рийгикогу хочет одобрить законопроект №293, инициированный для изменения 14 статьи Закона об организации медицинских услуг, который противоречит основополагающему принципу врачевания nil nocere (не навреди). Как руководитель радиологической клиники Тартуского университета объясню, почему такой проект закона опасен.

Даже далеким от медицины людям ясно, что активное лечение невозможно без правильной диагностики. В известной своим э-государством Эстонии есть уникальная, основанная на межбольничном банке снимков, высокотехнологичная система диагностики, которая доступна каждому врачу. Несмотря на противостояние экспертов, Рийгикогу хочет принять законопроект, который позволит не имеющим соответствующего обучения семейным врачам направлять пациентов на радиологические обследования.

Современная, супердорогая и сложная радиологическая диагностическая аппаратура, будь то аппарат УЗИ или рентгеновский аппарат, это не настольная игра, в которую каждый может научиться играть самостоятельно. Для управления мерседесом нужны водительские права, даже если машина стоит миллион. Если тот же человек хочет управлять автобусом, ему нужно получить новые права.

Результативное лечение начинается с правильного диагноза, и важную роль в этом играет радиолог. Радиология – одна из самых быстро развивающихся, но очень сложная технически врачебная специальность, так называемая медицинская наука о ракетостроении. Помимо высоких технологий, радиология – это специальность врача, требующая длительного практического опыта. Радиолог – это специалист, который после шести лет обучения в университете на медицинском факультете, еще пять лет учится на радиолога, чтобы получить практические знания, необходимые для подбора лучшего радиологического обследования пациента, его проведения, оценки полученных снимков и консультирования других врачей-специалистов.

Радиологу помогает радиологический техник, который 3,5 года учится проводить радиологические обследования в Тартуской высшей медицинской школе. Подчеркну, что в университетские годы студентов-медиков не учат проводить радиологические обследования, они не проводят ни одного! Общие врачи (в понимании ч.1 ст.7 Закона об организации медицинских услуг – семейные врачи) – это специалисты, которые не учились проводить радиологические обследования ни в университете, ни позже, во время трехлетней резидентуры. После изменения закона семейные врачи получат функции радиологов и право начинать проводить рентгеновские и ультразвуковые обследования, однако по законам Эстонской Республики врач может работать только в пределах своей профессиональной компетентности.

Приведу самые опасные аспекты такого изменения закона.

Опасности для пациентов

1. Некомпетентное обследование не обеспечит ни правильный диагноз, ни правильное лечение