На Тартуском автовокзале установят реанимационный аппарат

В этом году в Тарту установят девять реанимационных аппаратов AED. В среду в девять утра начнется установка аппарата на Тартуском автовокзале, где ориентировочно в 10 часов пройдет и короткое обучение, пишет Tartu Postimees.
В 2018 году Тарту взял у фирмы Hansa Medical в аренду реанимационный аппарат, который установили в открытой круглосуточно Ратушной аптеке. В этом году город арендует и установит в местах большого скопления людей еще девять таких аппаратов.
Реанимационные аппараты AED уже установлены в театре «Ванемуйне», в одноименной филармонии, в библиотеке Тартуского университета и в Тартуском рыночном здании. В среду аппараты установят на автовокзале и в Церкви святого Павла.
Руководитель медицинской службы Тартуской городской управы Пирет Вяльяотс заверила, что при помощи аппарата с реанимационными действиями может справиться каждый: «Аппарат дает четкие инструкции соответственно состоянию нуждающегося в реанимации человека, и у проводящего реанимацию должно появиться чувство уверенности, что он все делает правильно».
Поскольку в состоянии возбуждения помогающий может забыть последовательность действий в таких ситуациях, аппарат напомнит, что нужно вызывать скорую помощь и будет руководить при проведении массажа сердца. Аппарат полностью автоматический, при необходимости проводит электрошок, от которого часто зависит жизнь человека.
Во время установки аппарата представители OÜ Hansa Medical проводят и короткое обучение среди работников учреждений и находящихся там в тот момент посетителей. Аппарат подает звуковые команды и человек не должен бояться, что, оказывая кому-то помощь, он нанесет ему вред. В ходе обучения людям рассказывают, как важно использовать такие аппараты.
По словам Вяльяотс, реанимационный аппарат – это знакомое очень многим молодым тартусцам средство помощи. Начиная с 2013 года, Отдел здравоохранения и социальных дел Тартуской мэрии в сотрудничестве с Tartu koolitervishoiu OÜ постоянно проводят реанимационные учения, в которых используют и аппараты AED, среди учеников основных школ города Тарту.
Первый реанимационный аппарат Тарту купил и установил в 2011 году в водном центре Aura. Реанимационные аппараты купили себе многие спортивные клубы и торговые центры, есть аппараты и на нескольких частных предприятиях.