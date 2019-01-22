На Тартуском автовокзале установят реанимационный аппарат

В 2018 году Тарту взял у фирмы Hansa Medical в аренду реанимационный аппарат, который установили в открытой круглосуточно Ратушной аптеке. В этом году город арендует и установит в местах большого скопления людей еще девять таких аппаратов.

Реанимационные аппараты AED уже установлены в театре «Ванемуйне», в одноименной филармонии, в библиотеке Тартуского университета и в Тартуском рыночном здании. В среду аппараты установят на автовокзале и в Церкви святого Павла.

Руководитель медицинской службы Тартуской городской управы Пирет Вяльяотс заверила, что при помощи аппарата с реанимационными действиями может справиться каждый: «Аппарат дает четкие инструкции соответственно состоянию нуждающегося в реанимации человека, и у проводящего реанимацию должно появиться чувство уверенности, что он все делает правильно».

Поскольку в состоянии возбуждения помогающий может забыть последовательность действий в таких ситуациях, аппарат напомнит, что нужно вызывать скорую помощь и будет руководить при проведении массажа сердца. Аппарат полностью автоматический, при необходимости проводит электрошок, от которого часто зависит жизнь человека.

Во время установки аппарата представители OÜ Hansa Medical проводят и короткое обучение среди работников учреждений и находящихся там в тот момент посетителей. Аппарат подает звуковые команды и человек не должен бояться, что, оказывая кому-то помощь, он нанесет ему вред. В ходе обучения людям рассказывают, как важно использовать такие аппараты.

По словам Вяльяотс, реанимационный аппарат – это знакомое очень многим молодым тартусцам средство помощи. Начиная с 2013 года, Отдел здравоохранения и социальных дел Тартуской мэрии в сотрудничестве с Tartu koolitervishoiu OÜ постоянно проводят реанимационные учения, в которых используют и аппараты AED, среди учеников основных школ города Тарту.