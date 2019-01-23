«Фаворитка»: те же, тогда же, но без стакана воды

Пересказывать эту жуть я не буду и смотреть ее всем не советую – в фильме много откровенных сцен на грани порнографии; проблемы в семье начинаются, когда дети становятся половозрелыми. Но секс у Лантимоса никогда не сводится к физиологии и, кажется, не бывает проявлением любви; чаще всего это средство манипуляции, очередной способ подчинить другого и навязать ему нужную картину мира. Как максимум это проявление любви искаженной, неотделимой от доминирования и подчинения.

Абигайль Мэшем (Эмма Стоун) точно знает смысл поговорки «каждый сам кузнец своего счастья». ФОТО: Кадр из фильма.

Вот эта тема для греческого режиссера – ключевая. Она есть в «Лобстере» (2015), сюрреалистической истории о мире, в котором каждый одинокий человек должен за 45 дней найти себе пару – или его/ее превратят в животное. Она есть в «Убийстве священного оленя» (2017) по мотивам трагедии Еврипида: к хирургу заявляется мальчик и говорит, что врач убил на операционном столе его отца – и теперь ему нужно убить одного из своих детей и стать для мальчика новым отцом, иначе умрут все... Фантаст Филип Дик говорил в таких случаях о «жутком, сверхъестественном вторжении мира одной личности в мир другой». Можно ли защититься от такого вторжения? А если оно замаскировано, скажем, под любовь? И главное: если ты уже подчинился, как освободиться?

Абигайль Мэшем и стакан беды

Вот и «Фаворитка» – изумительное, сногсшибательное кино, кстати, совсем не такое шокирующее, как «Клык» или «Лобстер», – ровно и именно об этом. Историческая интрига, в «Стакане воды» сведенная к блужданию капитана Мэшема в трех соснах, сиречь влюбленных в него женщинах, в фильме Йоргоса Лантимоса превращается в метафору психического вторжения. Измученная выкидышами, болезнями и собственным неблагоразумием королева Анна (эта роль англичанки Оливии Колман признана лучшей на Венецианском фестивале) радостно позволяет руководить собой герцогине Мальборо (Рэйчел Вайс) – хищной, грубой, циничной, но именно этим и привлекательной.

Она получает ту жизнь, которой хотела, – и успешно вливается в парад уродов, каким был двор королевы Анны; закидывание голых лордов апельсинами и гонки гусей и раков – самые невинные развлечения того времени.

«Кто делал тебе макияж? – говорит она королеве, хромающей (подагра!) в парламент. – Ты похожа на барсука!» И жутко впечатлительная Анна, большой ребенок, волей судьбы ставший королевой, рыдая, покорно соглашается. Лучшая подруга и любовница не может быть неправа! Любовь – она ведь на то и любовь, чтобы говорить любимым всю правду...

В итоге Англия продолжает разорительную войну с Францией, хотя партия землевладельцев-тори во главе с напомаженным по моде эпохи Робертом Харли (Николас Холт) выступает за прекращение военных действий. Анна симпатизирует тори, но вот герцогиня – на стороне вигов, представляющих купечество, которое на войне наживается, да и руководит армией не кто иной, как герцог Мальборо. И королева, которую герцогиня подсадила на себя, как на наркотик, безропотно подчиняется.

Появление при дворе Абигайль (Эмма Стоун) поначалу герцогине ничем вроде бы не грозит. Абигайль несчастна по-своему: отец проиграл ее в карты, она хлебнула свою долю насилия и хочет всего лишь обеспечить себе счастливое будущее. Для этого девушке хватает мозгов, да и хищница она такая, что герцогине и не снилось, прирожденный манипулятор. Случайно узнав о главном секрете Анны и Сары, Абигайль делает всё, чтобы переключить внимание королевы с герцогини на себя... Война двух дам за сердце хромой и где-то безумной королевы – зрелище смешное, но и очень страшное. Как мы знаем из истории (и «Стакана воды»), «победила молодость», причем с разгромным счетом.