«Фаворитка»: те же, тогда же, но без стакана воды

17 кроликов и историческая (не)достоверность

Сага о манипулирующих и манипулируемых

Здесь нужно отвлечься и сказать кое-что важное о режиссере. Для Лантимоса прорывом стал «Клык» (2009), один из самых страшных фильмов, которые я видел, – страшных не картинкой, но сюжетом. В «Клыке» показана живущая за высоким забором семья, дети которой – сын и две дочери – никогда не покидали родной дом. Видимо, родители в свое время так сильно о них заботились, что не выпускали за порог, а потом решили так и оставить. Всё, что дети знают о внешнем мире, известно им со слов отца: летающие в небе крылатые штуковины – такие же маленькие, какими видятся; песня «Fly Me To The Moon», если перевести ее на греческий, велит слушаться маму и папу; уйти из дома можно, только если у тебя выпадет клык...