Как работает Анкета избирателя

В этой статье мы объясняем методику Анкеты избирателя и рассказываем, как мы сравниваем ответы, данные кандидатами и избирателями, и подбираем их друг другу. Также мы объясним, по какому принципу располагаются кандидаты и избиратели в политической системе координат.
Вопросы и методика вычисления сходства
Первая и важнейшая цель Анкеты избирателя – на основе полученных ответов свести вместе избирателей и политиков со сходными взглядами. Вопросы выбраны так, чтобы они касались принципиальных внешнеполитических и экономических тем или социальных взглядов, по которым у избирателей есть явные разногласия. Например, вопрос о гомосексуальных парах выбран потому, что среди эстонских избирателей (исходя из их общего самоопределения как либералов или консерваторов) есть разногласия по этим вопросам. В то же время, например, вопрос об эвтаназии на основании последних данных вообще не различает людей с разной общей идеологической направленностью. Это, однако, не означает, что возникшие вокруг Анкеты обсуждения не разовьют эту и другие темы так, чтобы и здесь наблюдались явные различия в позициях. В этом случае необходимо было бы привлечь и эти вопросы.
Не каждая тема одинаково важна для отдельного избирателя и политика. Таким образом при определении сходства учитывались только те вопросы, которые были важны для избирателя. Ответы на каждый вопрос могли расположиться по двум полюсам, при вычислении сходства играло роль и то, на каком полюсе находятся респондент и кандидат, и то, каковы были их ответы относительно одного полюса. Мы предположили, что респондент, который не уверен в своей позиции («скорее да» или «скорее нет») больше предпочтет кандидата с более четкой позицией («да» или «нет»), а не наоборот – избиратель с четкой позицией в меньшей степени предпочтет политика с неуверенной позицией. Таким образом, для неуверенного избирателя кандидат с нечеткой позицией по данному вопросу располагается в направлении противоположного полюса. По той же причине шкала совпадения респондента и кандидата с нечеткой позицией не столь же велика, сколь у респондента и кандидата, имеющих конкретный взгляд на проблему.
Так может возникнуть ситуация, при которой шкала совпадения равна, например, 80 (100 – возможный максимум), хотя ответы избирателя и политика совершенно одинаковые. Шкала совпадения, рассчитанная Анкетой избирателя, не означает, что у респондента и политика на 100% одинаковые ответы, она показывает, насколько вероятно, что их конкретные позиции полностью одинаковы, учитывая ту неопределенность, которая содержится в ответах «скорее да» и «скорее нет». При тестировании соответствующего алгоритма было видно, что шкалы сходства более 50 в реальности встречаются крайне редко и в этом контексте показатель 80 говорит об исключительном сходстве между избирателем и кандидатом.
Алгоритм вычисления сходства работает следующим образом. Каждому варианту ответа присвоена числовая ценность («да» - 4, «скорее да» - 3, «скорее нет» - 2, «нет» -1) и отдельно отмечены те вопросы, на которые респондент или кандидат ответили, что тема для них не важна.
По каждому вопросу, которые были важны и для респондента, и для кандидата, пункты совпадения вычислялись следующим образом.
- Если респондент и политик в своих ответах находились на разных полюсах, то их взгляды расходятся и пункты совпадения отрицательные, исходя из абсолютной удаленности на данной шкале. Например, если респондент ответил «скорее да» (3), а политик – «нет» (1), удаленность их ответов друг от друга рассчитывается как 3-1=2, и поскольку речь идет об ответах, расположенных на разных полюсах, пунктов совпадения по данному вопросу будет -2. То есть, в случае конкретных вариантов ответа пункты распределяются следующим образом:
- Ответ избирателя «да»/«нет» и ответ кандидата «нет»/«да», -3 пункта
- Ответ избирателя «да»/«нет» и ответ кандидата «скорее нет»/«скорее да», -2 пункта
- Ответ избирателя «скорее да»/«скорее нет» и ответ кандидата «нет»/«да», -2 пункта
- Ответ избирателя «скорее да»/«скорее нет» и ответ кандидата «скорее нет»/«да», - 2 пункта
- Если ответы избирателя и кандидата находятся на одном полюсе, то пункты совпадения положительны и вычисляются следующим образом:
- Ответ избирателя «да»/«нет» и ответ кандидата «да»/«нет», +3 пункта.
- Ответ избирателя «скорее да»/«скорее нет» и ответ кандидата «скорее да»/«скорее нет», +2 пункта.
- Ответ избирателя «скорее да»/«скорее нет» и ответ кандидата «да»/«нет», +2 пункта
- Ответ избирателя «да»/«нет» и ответ кандидата «скорее да»/«скорее нет», +1 пункт
Больше всего совпадение тогда, когда и у избирателя, и у кандидата четкие и совершенно одинаковые позиции. Если оба занимают одинаково неуверенную позицию или избиратель не уверен, а кандидат уверен, совпадение будет на одну ступень ниже. Наиболее низким положительное совпадение будет в том случае, если избиратель занимает четкую позицию, а кандидат нечеткую.
Так вычисляются пункты сходства или различия по каждому вопросу, который важен и для избирателя, и для кандидата, после чего они складываются. Полученная сумма делится на степень максимального совпадения, которая была бы возможна в случае этих вопросов. Например, предположим, что и для избирателя, и для политика были важны 10 тем из 23, и у них получилось в итоге +15 пунктов совпадения. В случае 10 вопросов можно было бы получить максимум 30 пунктов совпадения. Следовательно, степень совпадения этого избирателя и кандидата равна 15/30, т.е. +0,5 (т.е. 50%). Если бы в той же ситуации для избирателя были важны 20 тем из 23, а политику из этих 20 были важны всего 10, суммарное совпадение было бы равно +0,5 х 10/20, то есть +0,25 (т.е. 25%), то есть наполовину меньше, поскольку половина тем, которые были важны для избирателя, не были важны для кандидата. Таким образом, информация по этим вопросам отсутствует, и совпадение (притяжение или отталкивание) рассчитать невозможно.
Вычисление идеологических позиций
Приведенная ниже таблица показывает, как вопросы распределяются по двум идеологическим осям и как ответы на вопросы численно кодируются для вычисления. Окончательное местонахождение в случае обеих осей равно сумме пунктов, поделенной на количество вопросов на соответствующей оси и умноженной на два (поскольку за каждый вопрос можно получить максимум два пункта). Так окончательные результаты по обеим осям распределяются на шкале от -1 (либерал или левый) до +1 (консерватор или правый).