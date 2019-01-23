Как работает Анкета избирателя

Вопросы и методика вычисления сходства

Первая и важнейшая цель Анкеты избирателя – на основе полученных ответов свести вместе избирателей и политиков со сходными взглядами. Вопросы выбраны так, чтобы они касались принципиальных внешнеполитических и экономических тем или социальных взглядов, по которым у избирателей есть явные разногласия. Например, вопрос о гомосексуальных парах выбран потому, что среди эстонских избирателей (исходя из их общего самоопределения как либералов или консерваторов) есть разногласия по этим вопросам. В то же время, например, вопрос об эвтаназии на основании последних данных вообще не различает людей с разной общей идеологической направленностью. Это, однако, не означает, что возникшие вокруг Анкеты обсуждения не разовьют эту и другие темы так, чтобы и здесь наблюдались явные различия в позициях. В этом случае необходимо было бы привлечь и эти вопросы.

Не каждая тема одинаково важна для отдельного избирателя и политика. Таким образом при определении сходства учитывались только те вопросы, которые были важны для избирателя. Ответы на каждый вопрос могли расположиться по двум полюсам, при вычислении сходства играло роль и то, на каком полюсе находятся респондент и кандидат, и то, каковы были их ответы относительно одного полюса. Мы предположили, что респондент, который не уверен в своей позиции («скорее да» или «скорее нет») больше предпочтет кандидата с более четкой позицией («да» или «нет»), а не наоборот – избиратель с четкой позицией в меньшей степени предпочтет политика с неуверенной позицией. Таким образом, для неуверенного избирателя кандидат с нечеткой позицией по данному вопросу располагается в направлении противоположного полюса. По той же причине шкала совпадения респондента и кандидата с нечеткой позицией не столь же велика, сколь у респондента и кандидата, имеющих конкретный взгляд на проблему.

Так может возникнуть ситуация, при которой шкала совпадения равна, например, 80 (100 – возможный максимум), хотя ответы избирателя и политика совершенно одинаковые. Шкала совпадения, рассчитанная Анкетой избирателя, не означает, что у респондента и политика на 100% одинаковые ответы, она показывает, насколько вероятно, что их конкретные позиции полностью одинаковы, учитывая ту неопределенность, которая содержится в ответах «скорее да» и «скорее нет». При тестировании соответствующего алгоритма было видно, что шкалы сходства более 50 в реальности встречаются крайне редко и в этом контексте показатель 80 говорит об исключительном сходстве между избирателем и кандидатом.

Алгоритм вычисления сходства работает следующим образом. Каждому варианту ответа присвоена числовая ценность («да» - 4, «скорее да» - 3, «скорее нет» - 2, «нет» -1) и отдельно отмечены те вопросы, на которые респондент или кандидат ответили, что тема для них не важна.

По каждому вопросу, которые были важны и для респондента, и для кандидата, пункты совпадения вычислялись следующим образом.