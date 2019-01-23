Что прячет океан. Ученые раскрыли тайну Голубой дыры

Голубая дыра прежде не была исследована из-за технологических ограничений. Когда-то она находилась на суше, но около десяти тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода, была затоплена, пишет "РИА Новости".

Ричард Брэнсон и внук знаменитого океанографа Фабьен Кусто провели в Голубой дыре много часов. В своем блоге об экспедиции Брэнсон написал: "Главные враги океана – это изменение климата и пластик. К сожалению, на дне ямы на глубине в 120 метров мы обнаружили пластиковые бутылки – настоящий бич океана".

Он также предупредил об аналогичных случаях затопления в наши дни, назвав то, что он увидел на дне ямы, самым главным напоминанием об опасности изменения климата, которое он когда-либо видел.