Вс, 10.02.2019
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Что прячет океан. Ученые раскрыли тайну Голубой дыры

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This undated image provided by The Belize Tourist Board shows an aerial view of the Great Blue Hole, a popular diving site that is part of Belize’s barrier reef. The Blue Hole is 1,000 feet (300 meters) across and 400 feet (125 meters) deep. It’s a large submarine sinkhole, like a funnel, surrounded by a ring of coral and filled with marine life. The variety of colors indicate various depths of water and coral reef formations. The reef forms a border on the vast Caribbean along its eastern edge, appearing at a 45-degree angle in the top right portion of this image, marked by a line of white waves with the sea to the east. (AP Photo/Belize Tourist Board) / TT / kod 436

ФОТО: / AP

Экспедиция Ричарда Брэнсона в так называемую Большую голубую дыру, находящуюся в районе Белизского барьерного рифа, обнаружила на дне океана пластиковые отходы, сообщает Daily Mail.

Голубая дыра прежде не была исследована из-за технологических ограничений. Когда-то она находилась на суше, но около десяти тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода, была затоплена, пишет "РИА Новости".

Ричард Брэнсон и внук знаменитого океанографа Фабьен Кусто провели в Голубой дыре много часов. В своем блоге об экспедиции Брэнсон написал: "Главные враги океана – это изменение климата и пластик. К сожалению, на дне ямы на глубине в 120 метров мы обнаружили пластиковые бутылки – настоящий бич океана".

Он также предупредил об аналогичных случаях затопления в наши дни, назвав то, что он увидел на дне ямы, самым главным напоминанием об опасности изменения климата, которое он когда-либо видел.

Большая голубая дыра расположена в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа. Она представляет собой круглую карстовую воронку диаметром 300 метров, уходящую на глубину 124 метра.

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