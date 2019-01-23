В больнице на деньги от парковочных штрафов построили комнату для кормления

«Наша цель – оказывать матерям всестороннюю поддержку в период кормления и создать и в помещениях больницы такие условия, которые подходили бы и всячески помогали бы пропаганде грудного вскармливания»,- сказала руководитель по акушерству женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар.

Так, с 2019 года все желающие могут прослушать бесплатные лекции о грудном вскармливании в семейной школе больницы, а также больница по-прежнему предлагает всем кормящим матерям консультационные услуги. И открытие комнаты для кормления является важным шагом для пропаганды кормления грудью.

Уютная комната для кормления

«До сих пор мы находились в ситуации, когда ожидающим приема матерям нужно было найти в больнице приватный уголок или комнату, где они могли бы покормить ребенка. Теперь матери могут спокойно использовать специальную комнату для кормления»,- радуется Арусаар.

Комнату матери и ребенка построили на нулевом этаже женской клиники возле регистратуры. Арусаар отметила, что именно отсутствие помещения было причиной, по которой долгое время в больнице не было комнаты для кормления. А теперь пришли к выводу, что в такой большой регистратуре теперь надобности нет, поскольку большая часть документации дигитализирована. Поэтому регистратуру сделали поменьше, а на освободившемся пространстве построили комнату матери и ребенка.

«Как только внутренне убранство комнаты для кормления было готовы, а диваны установили на свои места, мы разрешили матерям ею пользоваться – это крайне важная комната для нашей женской клиники. И хотя комната еще не была до конца меблирована, отзывы первых посетительницы оказались очень теплыми и позитивными», - радуется Арусаар.

Но на сегодняшний день все работы завершены, и помещение официально открыто для всех посетителей.

При оформлении комнаты для кормления, прежде всего, думали об уюте: «Мы хотели, чтобы комната для кормления получилась теплой и наполненной атмосферой уюта, где матерям с детьми было бы удобно. Мы установили удобные диваны и кресла, создали возможность для замены подгузника, и подумали о старших детях семьи, чтобы они во время кормления младшего брата или сестры могли заняться чем-то интересным».

Особенно приятно то, что изюминку комнате для кормления придают подаренные Хейки Эрнитсом картинки на тему Лотте и чудесная кукла Роози: мир девочки-собаки Лотте вмещает все то, что важно и нужно одному маленькому ребенку.

Парковочные штрафы на благотворительность

Строительство комнаты для кормления профинансировала фирма AS Ühisteenused, которая отвечает за организацию парковки на территории Ида-Таллиннской центральной больницы: «Таким образом, деньги от штрафов нарушивших порядок парковки на территории больницы водителей в этом году пошли на благо детей и матерей».

Такое сотрудничество с Ühisteenused стало доброй традицией – прежде на деньги, полученные от парковочных штрафов, купили новые кровати для новорожденных в семейных палатах роддома, противопролежневые кровати для клиники сестринской помощи и ухода, а также установили интерактивный игровой стол в зоне ожидания на прием у детских окулистов в глазной клинике.

«Парковка больницы имеет очень плотное дорожное движение. Мы всегда держим там порядок парковки под пристальным движением, чтобы неправильно паркующиеся не препятствовали доступу людей к врачебной помощи. Не выписывая штрафов этого добиться сложно, но тут нам приятно, что собранные от штрафов деньги идут для улучшения условий посетителей больницы»,- сказал председатель правления AS Ühisteenused Хендо Приймяги.