Суд оценил боль родителей, потерявших ребенка при родах, в 50 000 евро

Пока что Пярнуская больница не хочет комментировать решение. «Поскольку процесс был длинным и требовавшим времени, решение суда получилось объемным. Поговорим с адвокатом и, исходя из этого, сформулируем свою позицию», - сказала специалист по маркетингу Пярнуской больницы Эррит Кульдкепп.

Оценки Кайли и Марека поддерживает аудит, проведенный в ноябре 2015 года экспертной комиссией по надзору за качеством лечения Министерства социальных дел, в результате которого было установлено, что ошибки и недостатки имели место как во время наблюдения беременности, так и при оказании родовспоможения. Аудит заказала сама Пярнуская больница.

Вот, например, выдержка из протокола совещания комиссии: «Риски для матери и новорожденного не были оценены заранее, и исходя из этого не были выполнены условия немедленной реанимации новорожденного».

Но Пярнуская больница подала ходатайство о проведении новой экспертизы реанимации. По оценке больницы, без этого было невозможно вынести справедливое решение. Истцы с этим не согласились, поскольку ранее проведенным аудитом было установлено нарушение обязанности документации процесса родов. «Утверждение, что реанимация недостаточно задокументирована, неоднократно доказано», - сказал судья Тоомас Тальвисте. Он добавил, что у суда нет данных о том, что после аудита экспертов появились важные или новые документы.

В суд не пришли и основные свидетели. Одна из важных свидетельниц, присутствовавшая во время родов акушерка, за день до заседания подала ходатайство о своем неучастии в процессе, поскольку это приведет ее к новым переживаниям. «А что мы должны пережить? Мы три с половиной года боролись. Они об этом подумали?» - спрашивают родители, у которых не укладывается в голове то, что основные участники не явились в суд.

Больше всего родителей возмущает, что больница не хочет признавать свои ошибки. Больница объяснила, что гинеколог не был обязан присутствовать на родах, хотя речь идет о женщине, у которой во время беременности возник сахарный диабет. Также было сказано, что чаще всего женщины с таким диабетом рожают сами, а не при помощи кесарева сечения. Вес ребенка, - выше среднего - по оценке больницы, не препятствовал естественным родам.

Кайли и Марек высказали в суде желание рассказать свою историю под присягой. Суд этого не разрешил. «Что может быть важнее наших показаний?» - задается вопросом Марек, который громко заявлял о своем желании в суде.

Завершена ли эта история или дело отправится в следующую инстанцию суда, выяснится в течение ближайшего месяца. Марек и Кайли пока не могут ничего сказать, хотя они не согласны с тем, что мать тоже признали виноватой, а ребенок не чувствовал боли. «У него были открыты глаза, он кричал», - вспоминает мать, едва сдерживая слезы. Она до последнего момента надеялась, что ее ребенка спасут, и она сможет приложить своего сына к груди. Но когда врачи в итоге принесли ребенка назад с кровавыми ручейками из носа и марлевым тампоном в горле – земля ушла у нее из-под ног. То августовское утро они оба до сих пор помнят до мельчайших деталей, словно все произошло четыре часа, а не четыре года назад.