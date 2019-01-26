Отть Тянак провел блестящий день и вернулся в медальную конкуренцию

Хотя все снова могло закончиться печально: Тянак, следовавший за Элфайном Эвансом мог вылететь с трассы, но сумел удержать машину и в конечном итоге сумел победить на трех спецучастках. Перед стартом последнего участка Тянак отставал от Себастьяна Ожье на две минуты и 17 секунд. За Ожье, как тень, следовал Тьерри Нойвиль - разница между лидерами составляла 4,2 секунды перед последним субботним спецучастком.

"Машина ведет себя хорошо - заметил Тянак - команда внесла небольшие правки в настройки и теперь появилось больше стабильности. Но в Монте-Карло все спецучастки действительно тяжелые."

В непростых погодных условиях - лед и тающий снег - Тянак сумел на последнем участке показать неплохую скорость, опережая своего напарника по команде, Криса Меека. Меек старался опередить сааремасца, давя на газ на полную там, где это было возможно, но на финише все равно уступил Тянаку 0,5 секунды!