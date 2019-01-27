Скорости хватило для медалей, для побед нужна стабильность

Для третьего места Тянаку и Ярвеоя необходимо было опережать Яри Матти Латвалу и Себастьяна Лёба, отыгрывая около 19 секунд. С задачей Тянак справился за пару спецучастков до конца ралли, а вот на большее уже не хватило нашего раллиста: пара Ожье-Нойвиль так и осталась в двух с четвертью минутах. Победил же в шестой раз кряду на родной земле Себастьян Ожье, причем победу принес последний спецучасток, где Ожье удалось выиграть 1,7 секунды и только так удалось оставить победу во Франции: Нойвиль сам мог выигрывать, но отсутствие везения и потеря 20 секунд на трассе означали для бельгийца привычное второе место с отстованием в 2,2 секунды.