Родители и педагоги: это какая-то странная забота о детях!

Тему обсудили в студии Postimees родители и педагоги. Свое мнение высказали преподаватель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас, мама второклассницы Гимназии Густава Адольфа Оксана Тандит и мама первоклассника, член Попечительского совета Линнамяэского русского лицея Анжела Мелихова.

Аргументы против

Игорь Калакаускас: – Практически никто из учеников такой перспективе не обрадовался. Времени на послешкольные занятия, кружки и секции остается все меньше. Дети будут приходить на час позже домой и на час позже ложиться спать.

Ради чего все это делается? Если к этому добавить увеличенные до получаса обеденные перемены, а в нашей школе таких перемен – целых четыре, то мало никому не покажется. Я так понимаю, что буду с рассветом заходить в школу и с закатом ее покидать.

Анжела Мелихова: – Если мы начинаем работать и учиться с 8 утра, остается больше возможностей для посещения кружков и секций.

Переход на более позднее время учебы – это комплексная проблема, которая затронет не только учеников, но и общественный транспорт, педагогические составы школ, родителей и работодателей. В случае внесения изменений всем придется под это подстраиваться.

Не думаю, что каждый работодатель пойдет навстречу своим работникам и будет готов перенести начало рабочего дня, меняя весь производственный процесс.

Игорь Калакаускас: – В 8 утра школа уже всегда полна учеников, даже если у них нет первого урока. И мы формально несем за них всех ответственность.

Я не понимаю, почему вдруг эта инициатива упала на нас сверху, кому нужна такая забота о нас? Тем более, что закон о школе не запрещает Попечительским советам самим регулировать время начала занятий. Это просто имитация заботы о детях!

Аргументы за

Оксана Тандит: – В гимназии Густава Адольфа ученики начальной школы уже давно ходят на уроки к 9 утра. Как представитель творческой профессии я очень рада такой возможности. Ребенок высыпается, хорошо себя чувствует, показывает отличные результаты в школе. Нас эта ситуация очень устраивает! Кстати, один день в неделю нам приходится ходить на занятия к 8 утра. И надо признать, что ребенок не высыпается, находится в стрессе, плачет, не хочет вставать в школу.

Считаю, что вообще не нужно ничего регулировать сверху, со стороны государства. Подобные вопросы школы способны и сами решить. Свободу выбора и решений нужно оставить за школой!

Смотрите беседу в повторе!

Студия Postimees: в школу не раньше девяти часов утра? / Одежда ведущей: Gallery Fashion Showroom ФОТО: Konstantin Sednev

Нужен ли нам очередной эксперимент? Как относятся к такой перспективе родители и преподаватели?

В директиве, спущенной сверху, больше плюсов или минусов?

Во что превратится учебный день тех ребят, которые заняты в кружках и секциях?

Останется ли у школьников время на выполнение домашних заданий? Как отразятся изменения на качестве учебы, сна и досуга школьников?

Усложнится ли жизнь родителей, рабочий день которых начинается рано утром? Не столкнутся ли школы с наплывом детей, привезенных на занятия за час до их начала?

Стоит ли менять то, что уже и сейчас возможно? Зачем заставлять всех сразу переходить на 9 утра?