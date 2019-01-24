Керсти Кальюлайд: судьбу эстонского языка решают сами эстонцы

Кальюлайд отметила, что эти сто лет в жизни эстонского языка были разнообразными. «С одной стороны, был учрежден эстоноязычный университет, что является важным знаком. Собственный научный язык означает, что и у государственного языка есть надежда на то, чтобы просуществовать века и тысячелетия. Мы также могли свободно спорить о своей языковой политике и самостоятельно принимать решения о языке до оккупации и со времен восстановления независимости», - сказала Кальюлайд.

В то же время, она отметила, что многие, бывшие детьми в семидесятых, помнят, как в Эстонии появились говорящие на другом языке люди. «Благодаря поэтическим строчкам Кристьяна Яака Петерсона «Разве родной язык наш не может, вздымаясь к небу на крыльях народной песни, свое обрести бессмертие?» в нас жила надежда на то, что наш язык выживет и сохранится. И благодаря этому стихотворению мы считали свой язык важным и это было тем, за что мы могли держаться и в те годы, когда сюда приехало много людей, которые ни во что не ставили наш язык и так нам и говорили», - отметила президент.

По словам Кальюлайд, она понимает людей, которые сейчас обеспокоены и которым вспоминаются эти же картины из семидесятых, когда в Эстонию прибыли десятки тысяч иноязычных людей. «Наши люди беспокоятся, не повторится ли все это вновь. Важно, чтобы мы ощущали разницу — сейчас мы контролируем условия, в которых эстонский язык существует в Эстонии, в семидесятых мы их контролировать не могли. Сегодня от нас зависит, что станет с эстонским языком, каким будет число его пользователей по отношению к нашему всему населению. Мы свободны в этих решениях и нет ни одного внешнего фактора, который влиял бы на них», - сказала президент.