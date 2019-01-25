Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в пятницу на дорогах возможна гололедица.
Рано утром покрытие основных и самых крупных дорог преимущественно сухое или влажное. По многим регионам страны идет снег, и на трассах могут быть участки с гололедицей. Температура воздуха у дорожного покрытия повсеместно минусовая.
По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшой снег. Температура воздуха 2-9 градусов мороза, ветер южный и юго-восточный, 2-8 м/сек, на побережье местами порывами до 12 м/сек. На дорогах возможна гололедица.