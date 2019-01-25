Вс, 10.02.2019
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Департамент шоссейных дорог обратился к водителям с важным предупреждением

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Метель в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в пятницу на дорогах возможна гололедица.

Рано утром покрытие основных и самых крупных дорог преимущественно сухое или влажное. По многим регионам страны идет снег, и на трассах могут быть участки с гололедицей. Температура воздуха у дорожного покрытия повсеместно минусовая.

По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшой снег. Температура воздуха 2-9 градусов мороза, ветер южный и юго-восточный, 2-8 м/сек, на побережье местами порывами до 12 м/сек. На дорогах возможна гололедица.

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