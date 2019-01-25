Пт, 25.01.2019
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Фото: в продаже бокс в рядном доме с необычно большим земельным участком

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ФОТО: City24

В волости Сауэ, в новом жилом районе «Паргинымме аллеэ», продается примечательный бокс рядного дома, сообщает портал Kodustiil.

Двухэтажный рядный бокс общей площадью 117,6 м2 предлагается на портале недвижимости City24.ee. От множества рядных и парных домов данный отличается необычно большим участком земли: боксу принадлежит целых 880 квадратных метров. Участок огорожен и отделен от принадлежащих другим частям дома. 

ФОТО: City24

На первом этаже находятся просторная гостиная, частично открытая кухня, санузел с баней, техническое помещение и туалет. На втором этаже - две маленькие спальни и одна большая. 

ФОТО: City24

Своеобразие помещению придают окна от пола до потолка, дающие много света. Дом принадлежит к строениям с энергосбережением класса В. Отапливается дом с помощью геотермального теплового насоса. Также во всех комнатах имеется подогрев полов. 

ФОТО: City24

В цену бокса рядного дома включена вся обстановка, предметы декора и мебель.  

ФОТО: City24

Больше информации находится в объявлении на портале City24.ee.

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