Сел в машину и исчез: Юри нашли мертвым
Вечером 24 января в 20:30 полиция получила сообщение, что в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в деревне Леммару пропал 84-летний Юри. Он покинул свой дом на Peugeot 206 красного цвета с номером 402MDX.
Обычно по утрам или до полудня на своем автомобиле он несколько часов ездил и возвращался домой до темноты. Полицейские вместе с ближайшими родственниками и местными жителями осмотрели окрестности дома пропавшего, где он обычно передвигался, но это не дало результатов.
Стражи правопорядка также проверили железнодорожные станции, магазины, больницы и окрестности Кибуна, Румму, Васалемма, Мадисе, Палдиски и Эмари.
Сегодня после 18 часов пресс-служба полиции сообщила, что Юри найден мертвым.
Поиски пропавшего длились вчера вечером и весь сегодняшний день, к поискам были привлечены вертолеты. «Около 17 часов местный житель обнаружил машину Юри в районе Васалемма. Следы от автомобиля вели в лес, где и было найдено тело Юри. Сейчас нет оснований считать, что причиной смерти стало преступление. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках и передаче информации», - сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского участка Каспар Монес.