Сел в машину и исчез: Юри нашли мертвым

Обычно по утрам или до полудня на своем автомобиле он несколько часов ездил и возвращался домой до темноты. Полицейские вместе с ближайшими родственниками и местными жителями осмотрели окрестности дома пропавшего, где он обычно передвигался, но это не дало результатов.

Стражи правопорядка также проверили железнодорожные станции, магазины, больницы и окрестности Кибуна, Румму, Васалемма, Мадисе, Палдиски и Эмари.

Сегодня после 18 часов пресс-служба полиции сообщила, что Юри найден мертвым.