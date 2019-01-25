Как использовать остатки обоев: пять крутых идей

Наверняка у многих из тех, кто когда-то делал в квартире ремонт, в кладовках хранятся остатки обоев. Сегодня мы расскажем, как избавиться от ненужных стройматериалов, преобразив с их помощью интерьер.

Ящики комода

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Оклейте обоями торцы ящиков, и даже самый простой комод преобразится. Кстати, для декорирования можно выбрать и фасад, и внутреннюю поверхность ящиков. Помните, что бумажные обои лучше покрыть лаком: так вы защитите их от различных повреждений и загрязнений.

Задняя стенка шкафа

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Пустое пространство на полках может заиграть новыми красками. Только используйте обои, которые отличаются от тех, что поклеены на стены комнаты: вы же не хотите, чтобы шкаф растворился в пространстве?

Кладовка

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мало кто уделяет внимание декору шкафов или стеллажей в чулане или кладовой — обычно в них хранится бытовая химия или крупы. Этими вещами мы пользуемся регулярно, поэтому украсить кладовую — хорошая идея.

Поднос

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как основу можно использовать готовый поднос, или сделать новый из рамки от картины. Одинаково красиво смотрится на небольшой поверхности подноса как один вид обоев, так и коллаж из нескольких.

Панно на стену

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru