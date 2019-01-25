Bosch выкупает долю Daimler в совместном предприятии по производству электродвигателей

Немецкий поставщик автомобильных комплектующих изделий Robert Bosch сообщил, что выкупил долю своего партнера Daimler в совместном предприятии EM-Motive GmbH, созданном для производства двигателей для электрических и гибридных автомобилей.
Завод в Хильдесхайме, Германия, будет расширен, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические и гибридные автомобили, связанный с тем, что регуляторы ужесточают требования к выбросам от транспортных средств, пишет ixbt.com.
В компании Bosch ожидают, что уже к 2020 году около 20% процентов всех автомобилей будут либо гибридными, либо электромобилями.
В настоящее время компания EM-Motive снабжает электродвигателями компании Daimler, Porsche, Fiat, Volvo, Peugeot и Streetscooter. В Bosch рассчитывают привлечь новых клиентов.
Покупатель отказался комментировать финансовые условия сделки, отметив, что возможность выкупа доли Daimler в 2019 году была предусмотрена изначально.
Daimler продолжит закупать электродвигатели для своих транспортных средств у EM-Motive и других поставщиков. Не исключен и вариант с разработкой и производством электродвигателей своими силами.