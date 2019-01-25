Bosch выкупает долю Daimler в совместном предприятии по производству электродвигателей

Завод в Хильдесхайме, Германия, будет расширен, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические и гибридные автомобили, связанный с тем, что регуляторы ужесточают требования к выбросам от транспортных средств, пишет ixbt.com.

В компании Bosch ожидают, что уже к 2020 году около 20% процентов всех автомобилей будут либо гибридными, либо электромобилями.

В настоящее время компания EM-Motive снабжает электродвигателями компании Daimler, Porsche, Fiat, Volvo, Peugeot и Streetscooter. В Bosch рассчитывают привлечь новых клиентов.

Покупатель отказался комментировать финансовые условия сделки, отметив, что возможность выкупа доли Daimler в 2019 году была предусмотрена изначально.