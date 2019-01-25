Житель Эстонии наблюдал за мастурбирующими подростками и сел в тюрьму

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Хиоба в том, что в ноябре 2013 года он, находясь в Харьюмаа у себя дома, смотрел трансляцию с веб-камеры, где некий 17-летний молодой человек мастурбировал. С января 2014 года до осени 2015 года он по меньшей мере четыре раза наблюдал через веб-камеру, как 16-летний молодой человек мастурбировал, и просил его прислать фото его пениса, что потерпевший и сделал осенью 2015 года. Летом 2015 года он по веб-камере наблюдал, как третий потерпевший, 17-летний молодой человек, мастурбировал, и просил его прислать фотографию его пениса, что потерпевший и сделал. Кроме того, согласно обвинению, Хиоб хранил на жестком диске своего компьютера пять фотографий, изображающих лиц младше 18 лет в порнографических ситуациях.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Леа Пяхкель, прокуратура ходатайствовала о реальном тюремном заключении для обвиняемого. «За деяния, описанные в обвинении, Пенитенциарный кодекс предусматривает тюремное заключение максимально на срок до трех лет. Несмотря на то, что обвиняемый просил молодых людей удовлетворять себя перед камерой, он их к этому не принуждал, и фотографий, которые он хранил на компьютере, было немного. Кроме того, ранее он не наказывался в уголовном порядке, чистосердечно раскаялся, эпизоды происходили давно и их не было много. Несмотря на это, он совершил преступление. Прокуратура с учетом обстоятельств ходатайствовала в суде о реальном тюремном заключении сроком на один год», - сказала Пяхкель.

Ведущий следователь уголовного бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет сказал, что обвиняемого задержали в Германии. «Когда информация об уголовном производстве в Эстонии стала публичной, подозреваемый сбежал из страны. Несмотря на то, что это осложнило работу полиции, его в итоге задержали в Германии, передали Эстонии, и вчера суд приговорил его к реальному заключению», - сказал Райвет.

Он добавил, что, если у кого-либо есть информация о возможных преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. «Информацию можно передать по номеру 112. Преступления сексуального характера скрываются, их сложно расследовать, и зачастую потерпевшие сами не обращаются в полицию. Поэтому для нас важна поступающая от людей информация», - сказал Райвет.