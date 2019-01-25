Путин хочет покинуть пост президента?

"Уже сейчас мы наблюдаем, что Путин стал куда пассивнее. Он даже не находится так много в Москве и преимущественно работает за пределами столицы. Я считаю, он сейчас ищет себе наследника", - сказал Галеотти.

"Еще я думаю: если он найдет человека, которому доверит как государство, так и личную безопасность, он создаст для себя какую-нибудь новую должность в госаппарате. Важно, что это позволит ему одновременно остаться в политике и не обжечься. Путин не будет президентом, который захочет отправиться на Карибские острова и играть в гольф с бывшими президентами других стран", - считает Галеотти.

"Поддерживающие Путина олигархи в этой ситуации ждут, что произойдет дальше. Они хотят обеспечить для себя благоприятные условия и будущее в структурах российской власти. Это в свою очередь может означать давление на Путина быть более умеренным во внешней политике. Не потому, что они более либерально настроены, а потому, что это выгодно как для бизнеса, так и для частной жизни. Они никогда не хотели вступать в войну Путина с Западном и скорее хотят, чтобы связи между Россией и Западом восстановились.

Большей части элиты российского бизнеса был выгоден Путин на первых двух сроках, который акцентировал национализм и мощь России, но в то же самое время хотел сохранить диалог с США и ЕС. Это было время, когда олигархи могли спокойно инвестировать в иностранные банки. В то же время нам надо понимать, что против России направлены международные санкции и, вопреки желаемому эффекту, они укрепили власть Путина. Это потому, что олигархи были вынуждены переместить свои вложения в Россию, из-за чего попали в тиски Путина и стали больше от него зависеть. Не будем забывать, что внутренние потоки денег наблюдаются постоянно", - отметил Галеотти.

В связи с олигархами Галеотти указывает и на интересную систему, которая образовалась в современной России: "Олигархам нужен Путин, чтобы продолжить быть олигархами, а Путину нужны олигархи, чтобы обеспечить функционирование экономики власти. Президент готов дать им свободу в развитии бизнеса и даже помочь проектами, финансируемыми государством, пока они не признают его начальником всей России. У олигархов и других приближенных к Путину людей имеется большое влияние на решения президента, ему постоянно предлагают различные идеи, как решить конкретную ситуацию. Сам он только обеспечивает стратегическую основу. Путина можно даже назвать ленивым самодержцем".

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Отвечая на вопрос, можем ли мы в связи с уходом Путина увидеть нечто подобное тому, что произошло в 2008 году, когда к власти пришел Дмитрий Медведев, а Путин остался премьер-министром, Галеотти выразил сомнение.

"Такого сценария, конечно, исключать нельзя, однако Медведев показал себя как относительно слабый индивидуальный лидер. Путин считает, что он очень хорошо вписывается в свою нынешнюю должность премьер-министра, так как готов брать на себя ответственность за ошибки правительства, в то же самое время не оспаривая власть президента. Если Медведев вернется, он снова станет или марионеткой Путина, или председателем общины олигархов, который будет обслуживать их интересы. Путин и сам не захочет быть премьером, так как этот пост не совсем соответствует его желанию остаться в политике и не обжечься. Тогда ему придется заняться обеспечением функционирования государства, чего он не хочет. Путину не интересно решать проблемы транспорта или здравоохранения в государстве", - сказал Галеотти.

Говоря о возможной внешней политике преемника Путина, Галеотти отметил, что он может быть более умеренным. "Жители России в большинстве своем не хотят, чтобы их солдаты продолжали погибать. Причина, по которой Москва продолжает лгать о своих солдатах в Донбассе, - не в том, чтобы убедить нас, что их там нет. Путин хочет показать своим людям, что солдаты нации в безопасности и не гибнут.