Путин хочет покинуть пост президента?

"Когда я смотрю на российскую политику и на Владимира Путина, я вижу человека, который устал от своей работы и которому даже немного скучно. Он пока что рассматривает возможность ее оставить", - заявил в интервью порталу TVNET исследователь Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.
"Уже сейчас мы наблюдаем, что Путин стал куда пассивнее. Он даже не находится так много в Москве и преимущественно работает за пределами столицы. Я считаю, он сейчас ищет себе наследника", - сказал Галеотти.
"Еще я думаю: если он найдет человека, которому доверит как государство, так и личную безопасность, он создаст для себя какую-нибудь новую должность в госаппарате. Важно, что это позволит ему одновременно остаться в политике и не обжечься. Путин не будет президентом, который захочет отправиться на Карибские острова и играть в гольф с бывшими президентами других стран", - считает Галеотти.
"Поддерживающие Путина олигархи в этой ситуации ждут, что произойдет дальше. Они хотят обеспечить для себя благоприятные условия и будущее в структурах российской власти. Это в свою очередь может означать давление на Путина быть более умеренным во внешней политике. Не потому, что они более либерально настроены, а потому, что это выгодно как для бизнеса, так и для частной жизни. Они никогда не хотели вступать в войну Путина с Западном и скорее хотят, чтобы связи между Россией и Западом восстановились.
Большей части элиты российского бизнеса был выгоден Путин на первых двух сроках, который акцентировал национализм и мощь России, но в то же самое время хотел сохранить диалог с США и ЕС. Это было время, когда олигархи могли спокойно инвестировать в иностранные банки. В то же время нам надо понимать, что против России направлены международные санкции и, вопреки желаемому эффекту, они укрепили власть Путина. Это потому, что олигархи были вынуждены переместить свои вложения в Россию, из-за чего попали в тиски Путина и стали больше от него зависеть. Не будем забывать, что внутренние потоки денег наблюдаются постоянно", - отметил Галеотти.
В связи с олигархами Галеотти указывает и на интересную систему, которая образовалась в современной России: "Олигархам нужен Путин, чтобы продолжить быть олигархами, а Путину нужны олигархи, чтобы обеспечить функционирование экономики власти. Президент готов дать им свободу в развитии бизнеса и даже помочь проектами, финансируемыми государством, пока они не признают его начальником всей России. У олигархов и других приближенных к Путину людей имеется большое влияние на решения президента, ему постоянно предлагают различные идеи, как решить конкретную ситуацию. Сам он только обеспечивает стратегическую основу. Путина можно даже назвать ленивым самодержцем".
Отвечая на вопрос, можем ли мы в связи с уходом Путина увидеть нечто подобное тому, что произошло в 2008 году, когда к власти пришел Дмитрий Медведев, а Путин остался премьер-министром, Галеотти выразил сомнение.
"Такого сценария, конечно, исключать нельзя, однако Медведев показал себя как относительно слабый индивидуальный лидер. Путин считает, что он очень хорошо вписывается в свою нынешнюю должность премьер-министра, так как готов брать на себя ответственность за ошибки правительства, в то же самое время не оспаривая власть президента. Если Медведев вернется, он снова станет или марионеткой Путина, или председателем общины олигархов, который будет обслуживать их интересы. Путин и сам не захочет быть премьером, так как этот пост не совсем соответствует его желанию остаться в политике и не обжечься. Тогда ему придется заняться обеспечением функционирования государства, чего он не хочет. Путину не интересно решать проблемы транспорта или здравоохранения в государстве", - сказал Галеотти.
Говоря о возможной внешней политике преемника Путина, Галеотти отметил, что он может быть более умеренным. "Жители России в большинстве своем не хотят, чтобы их солдаты продолжали погибать. Причина, по которой Москва продолжает лгать о своих солдатах в Донбассе, - не в том, чтобы убедить нас, что их там нет. Путин хочет показать своим людям, что солдаты нации в безопасности и не гибнут.
Между прочим, Крым - единственное, за что российское общество было готово бороться. Его возвращения хотели как рядовые жители, так и политики - начиная с либерально настроенного Навального и заканчивая такими националистами, как Жириновский. Кроме того, вернуть Крым было легко с военной точки зрения. Посмотрим, сколько человек погибли во время оккупации - только один украинский солдат. Больше такого места, которое было бы столь близко российской нации и которое было бы так просто занять, в мире нет", - указал Галеотти.