«Я отрежу тебе ноги, если ты выйдешь замуж»: молодой человек из Выру превратил жизнь девушки в ад

Daily Mail передает, что 24-летний Кейо познакомился с блогершей из Ливерпуля в январе 2017 года через компьютерную игру Roomscape. Перед поездкой в Ливерпуль он угрожал в сообщениях, что придет к ней и вначале воспользуется ею сексуально, а потом убьет. В то же время он обещал ей отрезать ноги, если она с кем-то свяжется или выйдет замуж.

Хотя полиция предупреждала Кейо, чтобы он оставил девушку в покое, в апреле 2018 года он оказался возле ее дома. До того, как постучаться в дверь, он сделал фотографию в ее саду и опубликовал снимок в Twitter. Дверь ему открыл отец девушки, который пытался объяснить ему, что она там не живет. В руках Кейо был блокнот, в котором были записаны имена отца и матери блогерши. После того, как отец заметил эту запись, он вызвал полицию.

Кейо на этом не остановился и пошел к соседям, которые были о нем заранее предупреждены и никакой информации о блогерше не сообщили.

На следующий день на место событий прибыла и полиция, которая увидела Кейо в стоявшей машине, в которой он пытался спрятаться на заднем сиденье. За рулем был его отец. После потасовки полицейским удалось вытащить их из машины. Они были задержаны.

Полицейские нашли в автомобиле скотч, отвертку, коричневые кожаные перчатки, маску на лицо, карманный фонарик, ремень, флягу с аммиаком, шприц и иглу, театральный бинокль, искусственные цветы и вещь, которую стражи порядка назвали золотой секс-игрушкой.

Прокурор Кеннет Грант сказал, что 8 марта 2017 года Кейо отправил блогерше электронное письмо, где написал, что цель его жизни – найти девушку и убить. Он писал, что подкрадется к ее дому, оглушит и похитит ее. Потом подождет пока она проснется, отрежет ей волосы и разденет.

Кейо также писал: «Я тебя изнасилую и сделаю тебе ребенка. Потом свяжу тебя и буду пытать часами, используя плетку и другие предметы, которые у меня будут с собой, чтобы заставить тебя страдать, чтобы ты почувствовала то, что я чувствовал все эти годы. Потом я закончу все это, ударю тебя кухонным ножом в грудь и буду смотреть, как ты медленно умираешь».

Отца Кейо задержали по подозрению в соучастии, но позже отпустили, не предъявив обвинения.

Мать Кейо сказала, что шприц у него был для введения лекарства себе, аммиак нужен на случай эпилептических припадков, а отвертку и перчатки сын носит с собой с детства, поскольку он боится трогать вещи.

Ливерпульский судья посчитал, что всем предметам можно найти объяснение, но Кейо с его нездоровым мышлением может и что-то натворить. Врачи установили, что у него синдром Аспергера, аутизм и тревожное расстройство, но не посчитали необходимым отправлять его не в тюрьму, а на лечение.

Судья отметил, что такая киберпреступность стала чумой 21-го века и что молодой человек стал причиной страха и беспокойство своей жертвы, из-за чего она не могла спать.

Суд приговорил его к 21 месяцу тюрьмы и выдал запрет на приближение к девушке и ее близким.