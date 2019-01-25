Ночной дрифт на BMW привел горожан в бешенство

«Он заменил в своем автомобиле выхлопную систему и теперь ревет на весь город. Для чего это нужно, особенно ночью, когда люди должны спать?» - задается вопросом Артур Пярнпуу, который был одним из тех, кто поднял эту тему в хаапсалуской и ляэнемааской группе Facebook. Удовольствие от вождения по зимним дорогам и адреналин ему не чужды: «У меня у самого BMW, но нельзя ночью гонять по городу!»