Пт, 25.01.2019
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Ночной дрифт на BMW привел горожан в бешенство

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Driftimiseks mõeldud auto.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Полиция обратила внимание на водителей, который ночью используют городские улицы для дрифта.

В последние несколько недель жителей Хаапсалу раздражает ночной шум, который создает молодой человек на BMW, сообщает Lääne Elu.

«Он заменил в своем автомобиле выхлопную систему и теперь ревет на весь город. Для чего это нужно, особенно ночью, когда люди должны спать?» - задается вопросом Артур Пярнпуу, который был одним из тех, кто поднял эту тему в хаапсалуской и ляэнемааской группе Facebook. Удовольствие от вождения по зимним дорогам и адреналин ему не чужды: «У меня у самого BMW, но нельзя ночью гонять по городу!»

Подробнее читайте на Lääne Elu.

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