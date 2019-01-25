ФОТО: Digitark

Цифровой мусор скапливается в наших компьютерах незаметно, но упорно. Со временем в машинах плодятся всевозможные бесполезные программы, документы и много прочего ненужного. В результате пользоваться компьютером становится неудобно, а найти необходимые вещи не так легко, как хотелось бы, пишет Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Вот почему очень важно время от времени окидывать компьютер критическим взглядом и удалять из него всё ненужное. Ещё лучше сознательно следить за собой и постоянно держать всё под контролем.

Очистите рабочий стол

Многие любят хранить документы, папки и отдельные файлы на рабочем столе компьютера (Desktop). Так на нём собирается всё больше и больше разных иконок, и найти среди них что-то становится всё сложнее. К тому же, при взгляде на перегруженный рабочий стол возникает стресс, потому что подсознательно создаётся ощущение беспорядка и большого количества работы. Поэтому нужно в первую очередь освободить рабочий стол от скопившихся там вещей. Ненужные файлы можно стереть, а нужные перенести в соответствующие папки. Для этого, например, в каталоге Documents можно создать папки с понятными названиями, по которым можно определить, что в них находится. Файлы можно сгруппировать по датам, темам или любому другому признаку – главное, чтобы пользователь сам знал и понимал логику.

Далее очень важно выдержать, так сказать, переходный период, то есть, приучить себя сразу сохранять всё в правильные места и отказаться от подхода «пусть пока полежит на рабочем столе, потом перенесу туда, куда нужно». Так можно довольно быстро понять, какие из созданных папок работают, а каким требуется изменение структуры или названий. Деревья и имена папок должны быть логичными и понятными для пользователя.

Просмотрите папку Downloads и очистите корзину