Электронная почта не работает: масштабный сбой на эстонских предприятиях

Проблемы с работой почтовых серверов Microsoft в четверг затронули всю Европу и местами США, поздно вечером по эстонскому времени проблемы были решены и почтовые серверы заработали в обычном объеме.

Однако в пятницу проблемы возникли вновь. По данным веб-сайта Outage Report, около 11 часов по эстонскому времени пользователи из Великобритании и Северных стран вновь сообщили о сбоях, крупные сбои проявились в Эстонии — как в Таллинне, так и в Тарту.

Нарушения работы почтовых серверов, например, ухудшили работу пользующегося Exchange Online предприятия Eesti Meedia, в том числе электронной почты агентства новостей BNS. Как сообщается, в пятницу налицо та же самая проблема, что была в четверг.

Карта. ФОТО: outage.report