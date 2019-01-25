Пт, 25.01.2019
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Электронная почта не работает: масштабный сбой на эстонских предприятиях

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Digitark

В Европе в пятницу снова нарушена работа почтовых серверов Microsoft, поэтому могут быть сбои и в работе Office 365, прежде всего, в почте Outlook и почтовой системе Exchange.

Проблемы с работой почтовых серверов Microsoft в четверг затронули всю Европу и местами США, поздно вечером по эстонскому времени проблемы были решены и почтовые серверы заработали в обычном объеме.

Однако в пятницу проблемы возникли вновь. По данным веб-сайта Outage Report, около 11 часов по эстонскому времени пользователи из Великобритании и Северных стран вновь сообщили о сбоях, крупные сбои проявились в Эстонии — как в Таллинне, так и в Тарту.

Нарушения работы почтовых серверов, например, ухудшили работу пользующегося Exchange Online предприятия Eesti Meedia, в том числе электронной почты агентства новостей BNS. Как сообщается, в пятницу налицо та же самая проблема, что была в четверг.

Карта.

ФОТО: outage.report

Microsoft в четверг известил пользователей Exchang, что проблема может быть вызвана сбоем в программном обеспечении Exchange Online.

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