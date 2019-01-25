В эпицентре крупного рижского пожара проворачивает дела бизнес-компания из Эстонии

В Риге во время аукциона сгорел построенный в стиле ар нуво жилой дом, поэтому не было завершено его признание исторической ценностью. Исчезли все заинтересованные в его покупке: кроме эстонцев, пишет Postimees.
Рано утром 25 ноября проезжавший мимо водитель сообщил о пожаре в центре Риги на улице Калнциема. Пламенем было охвачено построенное в 1913 году в стиле ар нуво историческое здание. И хотя пожарные прибыли на место через семь минут, к тому моменту пламя уже объяло все шесть этажей здания. 40 пожарных смогли справиться с распространением огня лишь к семи часам утра.
Дом тушили еще четыре дня. В итоге половина здания погибла в огне, и из-за сохранявшейся угрозы обрушения уже снесена. Огонь так быстро уничтожил дом, что пожарные так и не рискнули в него войти, и борьба с красным петухом велась снаружи.
3 ноября эстонец Аугуст Кяэра, которому дом принадлежал через латвийскую фирму SIA K2B, выставил знание на аукцион, организованный судебным исполнителем. Через другие предприятия Кяэре близко связан с недавним победителем этого предложения о продаже – собственниками известной в Эстонии фирмы недвижимости OÜ Novira Capital.
Огонь распространялся на удивление быстро
Руководивший работами по тушению майор пожарной охраны Гритс Форандс удивлен тем, насколько быстро огонь смог распространиться в таких масштабах. Он предлагает два возможных сценария: либо пожар заметили слишком поздно, либо речь идет о чрезвычайном случае. Если обычно огонь распространяется на двух-трех этажах, то в данном случае горели все шесть. Также к моменту прибытия пожарных, двери и окна дома были открыты. «О том, что здание было открыто, я не знал. Потом слышал, что в заброшенном доме могли собираться асоциалы», - сказал Кяэра вчера.
Поскольку полиция еще только выясняет причины возгорания и информацию о ходе следствия пока не разглашает, вице-мэр Риги Олег Буров уже сообщил латвийским журналистам, что дом горел одновременно в трех местах. Кяэра называет это немыслимым. «Нам жаль, если это сделал какой-то плохой человек. Вряд ли могло само по себе так загореться», - прокомментировал пайщик Novira Арле Мёльдер.
Перешедшее еще в 2010 году в собственность кипрской фирмы Dekarta Property здание пустует с 2013 года. Последних собственников выселили из их квартир, поскольку состояние здания на тот момент было очень плохим. Но летом прошлого года начался процесс объявления исторического строения культурным наследством. Это означало бы жесткие правила при возможной реконструкции, поскольку собственник должен был бы восстановить его в историческом виде.
K2B получила предписание законсервировать заброшенный дом: закрыть окна и двери, чтобы никто туда не забрался. Поскольку требование города выполнено не было, Рижская городская управа сама оградила дом и выставила K2B за это счет на 40 000 евро. Он до сих пор не оплачен.
Из-за пожара остановился и процесс объявления здания культурным наследством, поскольку больше нет смысла требовать восстановить его в прежнем виде. Теперь думают, как поступить с домом. На прошлой неделе мэрия сообщила, что прежде всего к 1 июля Novira должна вновь как минимум законсервировать здание. И хотя на здание больше не распространяются ни ограничения, ни предписания, которые могли касаться статуса памятника, городская управа готовит документ, согласно которому Novira все же хотят обязать восстановить дом в прежнем виде.
В прошлый понедельник вице-мэр Риги Буров во время обсуждения вопроса в мэрии поинтересовался у пайщика Novira Алексея Николаенко, будут ли они сотрудничать с городом, если предписание будет сделано официально, но Николаенко сказал, что пока не может ответить на этот вопрос: решение будет принято, когда дело примет официальный оборот. Novira может оспорить требование, если оно появится.
И вчера Николаенко сказал, что будущее здания зависит от позиции экспертов и городской управы Риги: «Мы выполняем законы и предписания официальных властей. Пусть город выразит свою точку зрение, тогда и мы объясним свою позицию».
Мёльдер добавил, что теперь при помощи архитекторов им нужно представить свое видение и проект, а тогда город скажет, подходят ли они ему: «Это как любой процесс подачи ходатайства на получение разрешения на строительство. Если есть новые и старые дома, то старые нужно рассматривать отдельно. Мы имеем интерес использовать архитектурную ценность этого здания».
Между прежним собственником дома Аугустом Кяэра и нынешним хозяином Novira Capital имеются тесные связи. В сентябре 2017 года Кяэра получил фирму под названием K2B вместе со зданием за два миллиона евро от Dekarta Property также через аукцион, организованный судебным исполнителем. Кяэра уверяет, что кипрский собственник испытывал трудности.
Novira Capital приобрела здание 3 декабря. «Мы и раньше сотрудничали, мы сотрудничали с Best Credit (находится в собственности Кяэра с коммерческим названием SNEL Group OÜ – ред.)», - прокомментировал Николаенко их связь. Кяэра является членом правления в нескольких других фирмах, дольщиками которых являются собственники Novira, и работает адвокатом в фирме Novira Corporate Services.
Заинтересованные исчезли после пожара
Если сначала в аукционе хотели принять участие и другие заинтересованные лица, то сразу после пожара их интерес пропал, а Novira получила историческое здание от старого бизнес-партнера по начальной цене.
Здание расположено в квартале, где Novira уже принадлежат две недвижимости. Были планы и на жилой дом таких размеров: на первом этаже хотели открыть уличные кафе, на верхних – построить квартиры, а в угловой части дома, которая больше всего пострадала от пожара, - конторы. По словам Мёльдера, для развития они хотели получить контроль над всем кварталом.
«Иначе нужно заниматься согласованиями с соседями, а это дополнительная трата времени. Поэтому мы все же купили этот дом, хотя после пожара его ценность снизилась, и мы заплатили больше, чем хотели бы в данной ситуации. Но у нас не было других вариантов: с точки зрения бизнеса было разумно довести аукцион до конца и не ждать нового предложения о продаже», - сказал он.
Здание было привязано к прежнему собственнику K2B еще в октябре 2017 года, а точнее, после перехода Dekarta Property в руки Кяэра, ипотекой на 585 000 евро в пользу Novira Capital. Кяэра сказал, что к K2B сложностей не было, но открытый аукцион, организованный судебным исполнителем, по его оценке, это – самый прозрачный и юридический корректный способ для покупки этой недвижимости.
По словам Николаенко, и две другие недвижимости в этом квартале куплены на аукционе судебного исполнителя, а раньше они принадлежали фирме Аугуста Кяэра.
Согласно городской планировке Риги, в этом районе разрешено строить здания до 12 этажей в высоту. И хотя Буров уже намекнул о поджоге дома сразу в трех местах, руководитель отдела городского планирования рижской мэрии Илзе Пурмале опровергает утверждение, что уничтоженное в результате пожара здание можно построить выше, чем нынешние шесть этажей. Она объяснила, что в этом квартале максимальное количество разрешенных этажей – девять, и это только в центральной части квартала, на окраине улицы Калнциема разрешено строить до шести этажей, как и было у дома до пожара.
Материал подготовлен при помощи журналиста латвийского еженедельника IR Иевы Яконе.
Novira Capital OÜ
- Novira Capital занимается развитием недвижимости как в Таллинне, так и в Риге. В Эстонии у фирмы не завершены несколько проектов, как будущий торговый центр Porto Franco и Merirahu Kodu в Rocca al Mare, а также подготовлены проекты Kalaranna Kodu и коммерческого здания Novira Plaza.
- Пайщики: Алре Мёльдер (39%), Татьяна Филиппова (26%), Сергей Колесников (12%), Алексей Николаенко (11%) и Андрес Лийнсоо (11%).
- Бывший приближенный Путина, сбежавший в Таллинн российский предприниматель Колесников вместе со своей спутницей жизни Филипповой являются главными финансистами Novira Capital и бизнеса быстрых кредитов BestCredit.