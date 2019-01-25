В эпицентре крупного рижского пожара проворачивает дела бизнес-компания из Эстонии

В прошлый понедельник вице-мэр Риги Буров во время обсуждения вопроса в мэрии поинтересовался у пайщика Novira Алексея Николаенко, будут ли они сотрудничать с городом, если предписание будет сделано официально, но Николаенко сказал, что пока не может ответить на этот вопрос: решение будет принято, когда дело примет официальный оборот. Novira может оспорить требование, если оно появится.

И вчера Николаенко сказал, что будущее здания зависит от позиции экспертов и городской управы Риги: «Мы выполняем законы и предписания официальных властей. Пусть город выразит свою точку зрение, тогда и мы объясним свою позицию».

Мёльдер добавил, что теперь при помощи архитекторов им нужно представить свое видение и проект, а тогда город скажет, подходят ли они ему: «Это как любой процесс подачи ходатайства на получение разрешения на строительство. Если есть новые и старые дома, то старые нужно рассматривать отдельно. Мы имеем интерес использовать архитектурную ценность этого здания».

Между прежним собственником дома Аугустом Кяэра и нынешним хозяином Novira Capital имеются тесные связи. В сентябре 2017 года Кяэра получил фирму под названием K2B вместе со зданием за два миллиона евро от Dekarta Property также через аукцион, организованный судебным исполнителем. Кяэра уверяет, что кипрский собственник испытывал трудности.

Novira Capital приобрела здание 3 декабря. «Мы и раньше сотрудничали, мы сотрудничали с Best Credit (находится в собственности Кяэра с коммерческим названием SNEL Group OÜ – ред.)», - прокомментировал Николаенко их связь. Кяэра является членом правления в нескольких других фирмах, дольщиками которых являются собственники Novira, и работает адвокатом в фирме Novira Corporate Services.

Заинтересованные исчезли после пожара

Если сначала в аукционе хотели принять участие и другие заинтересованные лица, то сразу после пожара их интерес пропал, а Novira получила историческое здание от старого бизнес-партнера по начальной цене.

Здание расположено в квартале, где Novira уже принадлежат две недвижимости. Были планы и на жилой дом таких размеров: на первом этаже хотели открыть уличные кафе, на верхних – построить квартиры, а в угловой части дома, которая больше всего пострадала от пожара, - конторы. По словам Мёльдера, для развития они хотели получить контроль над всем кварталом.

«Иначе нужно заниматься согласованиями с соседями, а это дополнительная трата времени. Поэтому мы все же купили этот дом, хотя после пожара его ценность снизилась, и мы заплатили больше, чем хотели бы в данной ситуации. Но у нас не было других вариантов: с точки зрения бизнеса было разумно довести аукцион до конца и не ждать нового предложения о продаже», - сказал он.

Здание было привязано к прежнему собственнику K2B еще в октябре 2017 года, а точнее, после перехода Dekarta Property в руки Кяэра, ипотекой на 585 000 евро в пользу Novira Capital. Кяэра сказал, что к K2B сложностей не было, но открытый аукцион, организованный судебным исполнителем, по его оценке, это – самый прозрачный и юридический корректный способ для покупки этой недвижимости.

По словам Николаенко, и две другие недвижимости в этом квартале куплены на аукционе судебного исполнителя, а раньше они принадлежали фирме Аугуста Кяэра.

Вид на сгоревшее историческое здание со стороны улицы Калнциема. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Согласно городской планировке Риги, в этом районе разрешено строить здания до 12 этажей в высоту. И хотя Буров уже намекнул о поджоге дома сразу в трех местах, руководитель отдела городского планирования рижской мэрии Илзе Пурмале опровергает утверждение, что уничтоженное в результате пожара здание можно построить выше, чем нынешние шесть этажей. Она объяснила, что в этом квартале максимальное количество разрешенных этажей – девять, и это только в центральной части квартала, на окраине улицы Калнциема разрешено строить до шести этажей, как и было у дома до пожара.

Материал подготовлен при помощи журналиста латвийского еженедельника IR Иевы Яконе.