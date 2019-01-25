Прокуратура Украины обвинила Владимира Жириновского в посягательстве на целостность страны

"Сотрудниками управления надзора за соблюдением законов Генеральной прокуратуры Украины составлено обвинение Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины: статья предусматривает возможность заочного осуждения Жириновского на срок до 12 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, основанием для такого обвинения стали выступления Жириновского на митингах в феврале 2014 года, где он "публично осуществил призывы присоединить территорию Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации", пишет Newsru.com. Кроме того, 20 марта 2014 года он голосовал за принятие федеральных законов о включении Крыма в состав РФ.

18 сентября прошлого года Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов Госдумы за поддержку провозглашенных республик Донбасса. В октябре того же года ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма. Кроме того, были предъявлены обвинения депутатам Госдумы Алексею Диденко и Михаилу Дегтяреву. В прокуратуре утверждают, что обвинительный акт вручен адвокатам депутатов.

Сам Жириновский назвал возбуждение уголовного дела "политическим преследованием". Ранее лидер ЛДПР попал в санкционные списки Украины, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.

Между тем депутат Верховной рады Украины и создатель полка специального назначения "Азов" Андрей Билецкий в эфире телеканала ZIK заявил, что Киев "вернет" силой Северный Кавказ и Кубань в состав Украины, так как жители Кубани настроены проукраински. Его слова приводит портал "Обзор".

По словам Билецкого, на Кубани якобы наблюдался довольно высокий уровень национального украинского сознания, "но безгосударственность, существование вне границ Украины, даже УССР, привело к тотальной словакизации, колонизации и русификации этих территорий". По мнению депутата, это означает, что вопрос Крыма и Донбасса необходимо решать как можно скорее. Он также не исключает "возвращения" Краснодарского края и Северного Кавказа в состав Украины.