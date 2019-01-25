Фото: пожар в многоквартирном доме, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

Первыми прибыли добровольцы из Тырванди, они обнаружили на втором этаже приоткрытую дверь, из которой валил густой дым. В коридоре был человек, которого спасатели-добровольцы вытащили. Потерпевший в тяжелом состоянии на скорой помощи был доставлен в больницу.

Профессиональные спасатели отправились искать очаг возгорания и тушить полыхающие помещения. В то же самое время в других квартирах замерялось содержание угарного газа, на основании чего из дома были эвакуированы еще шесть человек, состояние здоровья которых проверили медики скорой помощи. Пока их квартиры проветривались, люди ждали в теплом автобусе, который специально заказала полиция. Работы по тушению были завершены в 1:51.

По предварительной оценке инспекторов, причиной пожара стало то, что владедец квартиры заснул с зажженной сигаретой. В квартире не было дымового датчика.

По словам руководителя спасательных работ Александра Ильина, этот инцидент прекрасный пример, как беспечность одного жителя многоквартирного дома подвергает опасности жизнь и здоровье других.

«Несмотря на то, что пожар не покинул пределы одной квартиры, опасный дым и угарный газ распространились и угрожали многим людям, некоторым из которых пришлось покинуть здание», - сказал Ильин.