Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом

Причиной исчезновения самолета с новичком клуба Английской премьер-лиги «Кардифф Сити», нападающим Эмилиано Сала, могло стать обледенение крыльев, сообщает lenta.ru.
По мнению эксперта в области авиации, если футболист писал, что самолет трясет и он разваливается, это свидетельствует об обледенении крыльев. «Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены», — отметил он.
Самолет с Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.
Полиция Гернси, координирующая поиски самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту, пропавшего в районе Нормандских островов, опубликовала заявление начальника порта Дэвида Баркера о прекращении активных поисков.
«Моя команда только что встретилась, чтобы ознакомиться с результатами поисково-спасательной операции, которая началась в понедельник вечером, когда исчез самолет.
Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандских островов, Великобритании и Франции, которые исследовали территорию в около 1700 квадратных миль, на данные мобильных телефонов и спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.
Было более 24 часов непрерывных поисков, при этом около 80 часов летали три самолета и пять вертолетов. Также были задействованы две спасательные шлюпки, а также мы принимали помощь от различных проходящих кораблей и рыбацких лодок.
Мы просмотрели всю имеющуюся у нас информацию, а также узнали, какое аварийное оборудование находилось на борту, и приняли трудное решение прекратить поиски.
Шансы на выживание на этом этапе крайне малы. Ближайшие родственники были проинформированы о развитии событий. Мои мысли с семьей пилота и пассажира в это самое трудное для них время.
Это был очень тщательный и обширный поиск, который координировался из Объединенного центра управления аварийными службами в Гернси. В нем участвовали разные страны, за что я хотел бы выразить свою личную благодарность.
Последний самолет, который был на поисках и те, кто находился на борту, уже приземлились.
Хотя мы больше не ведем активный поиск, инцидент остается открытым, и мы будем на связи со всеми судами и самолетами в этом районе, чтобы отследить любые следы самолета. Это будет продолжаться до бесконечности», – сказал Баркер.