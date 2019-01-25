Стала известна причина исчезновения самолета с футболистом

По мнению эксперта в области авиации, если футболист писал, что самолет трясет и он разваливается, это свидетельствует об обледенении крыльев. «Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены», — отметил он.

Самолет с Сала пропал с радаров 22 января. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.

Полиция Гернси, координирующая поиски самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту, пропавшего в районе Нормандских островов, опубликовала заявление начальника порта Дэвида Баркера о прекращении активных поисков.

«Моя команда только что встретилась, чтобы ознакомиться с результатами поисково-спасательной операции, которая началась в понедельник вечером, когда исчез самолет.

Несмотря на все усилия воздушных и поисковых средств Нормандских островов, Великобритании и Франции, которые исследовали территорию в около 1700 квадратных миль, на данные мобильных телефонов и спутниковых снимков, мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

Было более 24 часов непрерывных поисков, при этом около 80 часов летали три самолета и ​​пять вертолетов. Также были задействованы две спасательные шлюпки, а также мы принимали помощь от различных проходящих кораблей и рыбацких лодок.

Мы просмотрели всю имеющуюся у нас информацию, а также узнали, какое аварийное оборудование находилось на борту, и приняли трудное решение прекратить поиски.

Шансы на выживание на этом этапе крайне малы. Ближайшие родственники были проинформированы о развитии событий. Мои мысли с семьей пилота и пассажира в это самое трудное для них время.

Это был очень тщательный и обширный поиск, который координировался из Объединенного центра управления аварийными службами в Гернси. В нем участвовали разные страны, за что я хотел бы выразить свою личную благодарность.

Последний самолет, который был на поисках и те, кто находился на борту, уже приземлились.