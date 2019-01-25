В Красноярском крае возле школы девятиклассник открыл стрельбу из ружья

Российская полиция. ФОТО: SCANPIX

Представитель школьной администрации рассказал, что подросток с ружьем пришел на территорию школы, и в фойе его встретил дежурный, который спросил, зачем он пришел. Ученик развернулся и вышел из здания, открыв стрельбу на улице, после чего администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы.

В результате происшествия никто не пострадал. В полиции также добавили, что школьник стрелял в воздух. "Ученик находился на территории школы и выстрелил в воздух четыре раза, в школу не заходил. Занятия в это время были уже закончены", - сказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД по региону Владимир Юрченко.

По его словам, о происшествии сообщили в полицию, и на место прибыл участковый. "Он подошел к ученику, который в этот момент был с оружием в руках, и уговорил его отдать ему ружье", - добавил Юрченко.

Стрелка задержали, на месте работает полиция. Один из учеников рассказал, что школьник пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Он успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.

По данным телеграм-канала 112, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

По данным полиции, родителей у подростка нет, а его опекуном является дед. По предварительной информации, ему и принадлежит незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, из которого стрелял подросток. Проводится проверка по факту хранения незарегистрированного оружия.