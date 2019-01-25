В Москве подростка госпитализировали с ожогами 98% тела. Он сообщил, что его подожгли

Инцидент произошел в четверг вечером на улице Берзарина на северо-западе Москвы. 15-летний пострадавший успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли.

По данному факту проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нападение было совершено на девятиклассника, который получил ожоги третьей и четвертой степени. Кроме того, у него диагностированы ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Следователи квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Иванова добавила, что в ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.