Пт, 25.01.2019
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В Москве подростка госпитализировали с ожогами 98% тела. Он сообщил, что его подожгли

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Скорая помощь в России. Снимок иллюстративный.

ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix.

В реанимационное отделение столичной больницы доставлен школьник, на которого было совершено нападение. Злоумышленники превратили подростка в "горящий факел". Пострадавший получил ожоги 98% поверхности тела, пишет Newsru.com со ссылкой на "Московский комсомолец".

Инцидент произошел в четверг вечером на улице Берзарина на северо-западе Москвы. 15-летний пострадавший успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли.

По данному факту проводится проверка.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нападение было совершено на девятиклассника, который получил ожоги третьей и четвертой степени. Кроме того, у него диагностированы ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Следователи квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Иванова добавила, что в ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом.

В ходе расследования будут проверены условия жизни и воспитания пострадавшего подростка в семье.

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