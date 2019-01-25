Зеленые обсудят, как поступить с имеющими судимости членами партии

По словам Лакса, СМИ насчитали среди членов партии 31 имеющего судимость человека.

"Как партия мы пользуемся системой, при которой имя желающего вступить в партию направляется всем членам партии для того, чтобы они выразили свое мнение — годится этот человек в члены партии или нет. Постоянно такого контроля над членами партии не ведется, и если судимость появилась уже после того, как человек был принят в партию, то такая информация может не сразу попасть в правление", - пояснил Лакс.

Если член партии наказывался в уголовном порядке, то причина не имеет значения, так как правление партии может рассматривать это как урон репутации партии, и человек может быть из партии исключен.

Согласно принятому в конце прошлого года уставу партии, каждый член партии, об исключении которого поступило предложение, имеет право в письменной или устной форме изложить ситуацию правлению. "Насилие полностью противоречит позиции и принципам, и поэтому понятно исключение человека из наших рядов в случае совершения такого рода преступления", - подтвердил Ласк, отметив, что насколько ему известно, исключение было сделано только в отношении людей, выращивавших коноплю для использования в личных целях.