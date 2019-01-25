Доверяй, но проверяй: в Эстонии обнаружили 248 фальшивых купюр

Во второй половине года поддельные монеты обнаруживали 26 раз. Больше всего в прошлом году в Эстонии находили фальшивые 50-евровые купюры, которых было 123, сообщает BNS со ссылкой на Eesti Pank.

Учитывая число еврокупюр в обороте, количество фальшивых денег довольно маленькое как в Эстонии, так и во всей Еврозоне.

Во второй половине 2018 года из оборота были изъяты почти 262 000 фальшивых еврокупюр. Число изъятых купюр уменьшилось в сравнении с первой половиной года на 13 процентов и на 27,8 процентов в сравнении со второй половиной 2017 года.

В 2018 году число еврокупюр, находящихся в обороте, выросло почти на четыре процента. Сейчас в обороте более 22 млрд еврокупюр общей стоимостью в более 1,2 триллиона евро.

Во второй половине 2018 года по-прежнему больше всего подделывали 20- и 50-евровые купюры. Они составляют 80 процентов от всех поддельных банкнот.

Больше всего, то есть 96,7 процентов фальшивых денег было обнаружено в странах Еврозоны. 2,2 процента поддельных купюр нашли в странах ЕС за пределами Еврозоны и 1,1 процента в других странах мира.