Доверяй, но проверяй: в Эстонии обнаружили 248 фальшивых купюр

Во второй половине прошлого года в Эстонии обнаружили 248 поддельных евробанкнот, что в сравнении с первой половиной года на 911 купюр меньше.
Во второй половине года поддельные монеты обнаруживали 26 раз. Больше всего в прошлом году в Эстонии находили фальшивые 50-евровые купюры, которых было 123, сообщает BNS со ссылкой на Eesti Pank.
Учитывая число еврокупюр в обороте, количество фальшивых денег довольно маленькое как в Эстонии, так и во всей Еврозоне.
Во второй половине 2018 года из оборота были изъяты почти 262 000 фальшивых еврокупюр. Число изъятых купюр уменьшилось в сравнении с первой половиной года на 13 процентов и на 27,8 процентов в сравнении со второй половиной 2017 года.
В 2018 году число еврокупюр, находящихся в обороте, выросло почти на четыре процента. Сейчас в обороте более 22 млрд еврокупюр общей стоимостью в более 1,2 триллиона евро.
Во второй половине 2018 года по-прежнему больше всего подделывали 20- и 50-евровые купюры. Они составляют 80 процентов от всех поддельных банкнот.
Больше всего, то есть 96,7 процентов фальшивых денег было обнаружено в странах Еврозоны. 2,2 процента поддельных купюр нашли в странах ЕС за пределами Еврозоны и 1,1 процента в других странах мира.
Банк Эстонии обращает внимание, что настоящие купюры каждый человек может распознать, если использовать простой способ распознавания купюры по элементам безопасности. Для это следует потрогать и осмотреть купюру, а в случае подозрений сравнить с настоящими купюрами. В случае подозрения, что купюра или монета являются поддельными следует обратиться в полицию, которая отправит купюру на экспертизу.