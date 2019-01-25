СМИ: криптовалюта поставила под угрозу экономику целого государства

В ходе визита миссии МВФ на Мальту эмиссары фонда пришли к выводу, что развитая игровая индустрия (речь, судя по всему, идет об онлайн-казино) вкупе с лояльным законодательством в отношении криптовалют и программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции создает «существенные риски и угрозу для стабильности финансовой системы Мальты», отмечает lenta.ru.

Мальта недавно приняла целый пакет законопроектов, которые адаптировали местное законодательство под потребности крипторынка. Правительство островного государства прозвало эту программу «Остров блокчейна». МВФ в целом позитивно оценило действия властей Мальты по стабилизации экономической ситуации страны, однако программа по развитию блокчейна очень насторожила эмиссаров, так как они увидели в ней несоответствие программам по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.