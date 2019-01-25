Пт, 25.01.2019
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В Эстонии организуют спортивное лото

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Eesti olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

"Ээсти Лото" и ЭОК планируют выпустить лотерейные экспресс-билеты, доход от которых пойдет на финансирование эстонского спорта, сообщает ERR.

Генсек ЭОК, Сийм Суклес, заявил что такая концепция уже есть: "Часть средств от продажи билетов стоимостью в пять евро пойдет на поддержку молодежного спорта, лучших спортсменов страны и олимпийского движения Эстонии. Со своей стороны мы намерены получить дополнительный доход, а также вернуть спорт в лотереи: в Европе например позиции спорта в лотереях очень сильны".

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