В Эстонии организуют спортивное лото

Генсек ЭОК, Сийм Суклес, заявил что такая концепция уже есть: "Часть средств от продажи билетов стоимостью в пять евро пойдет на поддержку молодежного спорта, лучших спортсменов страны и олимпийского движения Эстонии. Со своей стороны мы намерены получить дополнительный доход, а также вернуть спорт в лотереи: в Европе например позиции спорта в лотереях очень сильны".