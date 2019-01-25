В управе района Кристийне можно ознакомиться с эскиз-проектом реконструкции улицы Тулика

По словам старейшины района Яануса Рийбе, при разработке проекта учитывались как результаты исследования дорожных условий, так и предложения местных жителей.

«В ходе работ по реконструкции улицы Тулика будут созданы более безопасные возможности для передвижения, улучшено освещение, а также приведут в порядок зеленые зоны, добавят пешеходные переходы, светофоры и островки безопасности. Появится и велосипедная дорожка, что предусматривает таллиннская велосипедная стратегия», - объяснил Рийбе.