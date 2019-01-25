В управе района Кристийне можно ознакомиться с эскиз-проектом реконструкции улицы Тулика

Эскиз-проект реконструкции улицы Тулика на отрезке между Палдиски-мнт и улицей Эндла подготовила фирма Reaalprojekt OÜ по заказу таллиннского Коммунального департамента.
По словам старейшины района Яануса Рийбе, при разработке проекта учитывались как результаты исследования дорожных условий, так и предложения местных жителей.
«В ходе работ по реконструкции улицы Тулика будут созданы более безопасные возможности для передвижения, улучшено освещение, а также приведут в порядок зеленые зоны, добавят пешеходные переходы, светофоры и островки безопасности. Появится и велосипедная дорожка, что предусматривает таллиннская велосипедная стратегия», - объяснил Рийбе.
Проект реконструкции улицы Тулика выставлен в зале на II этаже управы района Кристийне, по адресу Тулика, 33b. Ознакомиться с проектом можно в приемные часы: по понедельникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам с 9:00 до 12:00.