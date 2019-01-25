Пт, 25.01.2019
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Опасный маневр грузовика на шоссе Таллинн-Тарту сняли на видео

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Сегодня днем в Харьюмаа в волости Козе на шоссе Таллинн-Тарту водитель грузовика совершил опасный обгон, нарушив сразу несколько пунктов Закона о дорожном движении: обгон по сплошной и создание опасной ситуации, пишет Tartu Postimees.

На кадрах видно, что из-за водителя грузовика, совершившего резкий маневр перед поворотом, начинающему водителю пришлось притормозить, потому что большая машина слишком рано сворачивает обратно на свою полосу.

Видеозапись демонстрирует и то, что обгон был совершен непосредственно после того, как грузовик проехал камеру слежения за скоростью.

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