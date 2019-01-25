Картина дня: история выжившего в тяжелой аварии, аномальные морозы и смерть человека в магазине

Выживший в тяжелой аварии, но потерявших двух дочерей отец: это то, о чем должно задуматься все общество

Это было десять лет назад. 25 января во второй половине дня неподалеку от Уссисоо в Ярвамаа со стороны Таллинна двигался серый Renault Laguna, в салоне которого находились мать, отец и две девочки. А им навстречу, со стороны Тарту, ехал синий Peugeot 206 с пятью молодыми людьми. В первой машине погибли две девочки, сидевшие на заднем сиденье. Читайте далее...

Фото: если увидите этого человека, сразу же звоните в полицию

Молодого человека есть основание подозревать в том, что 15 декабря в 18.30 в Нарве, в торговом центре на Таллиннском шоссе он совершил кражу сумки. Ущерб составил 219 евро. Читайте далее...

Мужчина, грязно пристававший к собственной дочери, отделался условным сроком

Он сделал это трижды: средних лет мужчина с юга Эстонии в домашних стенах трогал грудь своей 14-летней дочери, а один раз в Таллинне его руки дошли и до половых органов ребенка. За это мужчину, которому скоро исполнится 44 года, наказали условным сроком. Читайте далее...

Эксперт: есть люди, которые якобы занимаются российской угрозой, но в действительности только производят шум

Как на Западе формируется культура жертвенности и почему ее адепты из-за ухудшения отношений с Россией стали считать всё русское плохим - об этом Rus.Postimees поговорил с экспертом Европейской платформы за демократические выборы и Украинского института евроатлантического сотрудничества Антоном Шеховцовым. Читайте далее...

Путин хочет покинуть должность президента?

"Когда я смотрю на российскую политику и Владимира Путина, я вижу человека, который устал от своей работы, и которому даже немного скучно. Он пока что рассматривает возможность ее оставить", - заявил в интервью порталу TVNET исследователь Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. Читайте далее...

Ночной дрифт на BMW привел горожан в бешенство

Полиция обратила внимание на водителей, которые ночью используют городские улицы для дрифта. Читайте далее...

Ласнамяэский микрорайон ждут масштабные изменения

В этом году в Ласнамяэ будет завершено строительство современного променада Паэ, что сделает эту часть района значительно более безопасной и ориентированной на семейное времяпрепровождение. Читайте далее...

Видео: россиянин на Mercedes разогнался до 160 км/ч на шоссе Таллинн-Нарва и угодил за решетку

Вчера утром мимо полицейских, осуществлявших надзор за дорожным движением в Харьюмаа на 33-м километре шоссе Таллинн-Нарва, пронесся автомобиль Mercedez-Benz с регистрационным номером Российской Федерации. Читайте далее...

Зарплата 1500 евро: в Эстонии предлагают необычную работу

Предприятие Maagia OÜ через CVKeskus.ee ищет предсказателя, который будет консультировать людей по телефону, сообщает Tarbija24. Читайте далее...

В магазине Selver умер человек

Сегодня полицию вызвали в торговый центр Kroonikeskus, где скончался мужчина. Читайте далее...

Фото читателя: товар со скидкой стоит дороже, чем обычно

Читатель прислал в редакцию фото из нарвского Maksimarket, где цена кофе с картой клиента было больше, чем при обычной покупке, пишет Tarbija 24. Читайте далее...

Сел в машину и исчез: Юри нашли мертвым

Вечером 24 января в 20:30 полиция получила сообщение, что в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в деревне Леммару пропал 84-летний Юри. Он покинул свой дом на Peugeot 206 красного цвета с номером 402MDX. Читайте далее...

С февраля одноразовая виза в Россию будет стоить 80 долларов

С 3 февраля Россия вводит новые цены на визы – теперь одноразовая виза обойдется иностранным гражданам и лицам без гражданства в 80 долларов, а многоразовая в 240 долларов США, сообщает кацелярский отдел МИД РФ. Читайте далее...

Фото: водитель потерял управление, машина перевернулась

Около 20.30 часов на 42 километре шоссе Имавере-Вильянли произошло ДТП, сообщил репортер Postimees Каспар Покк. Читайте далее...

Как составлялась Анкета избирателя