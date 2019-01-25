Картина дня: история выжившего в тяжелой аварии и аномальные морозы

Выживший в тяжелой аварии, но потерявших двух дочерей отец: это то, о чем должно задуматься все общество

Это было десять лет назад. 25 января во второй половине дня неподалеку от Уссисоо в Ярвамаа со стороны Таллинна двигался серый Renault Laguna, в салоне которого находились мать, отец и две девочки. А им навстречу, со стороны Тарту, ехал синий Peugeot 206 с пятью молодыми людьми. В первой машине погибли две девочки, сидевшие на заднем сиденье. Читайте далее...

Фото: если увидите этого человека, сразу же звоните в полицию

Молодого человека есть основание подозревать в том, что 15 декабря в 18.30 в Нарве, в торговом центре на Таллиннском шоссе он совершил кражу сумки. Ущерб составил 219 евро. Читайте далее...

Мужчина, грязно пристававший к собственной дочери, отделался условным сроком

Он сделал это трижды: средних лет мужчина с юга Эстонии в домашних стенах трогал грудь своей 14-летней дочери, а один раз в Таллинне его руки дошли и до половых органов ребенка. За это мужчину, которому скоро исполнится 44 года, наказали условным сроком. Читайте далее...

Эксперт: есть люди, которые якобы занимаются российской угрозой, но в действительности только производят шум

Как на Западе формируется культура жертвенности и почему ее адепты из-за ухудшения отношений с Россией стали считать всё русское плохим - об этом Rus.Postimees поговорил с экспертом Европейской платформы за демократические выборы и Украинского института евроатлантического сотрудничества Антоном Шеховцовым. Читайте далее...

Путин хочет покинуть должность президента?

"Когда я смотрю на российскую политику и Владимира Путина, я вижу человека, который устал от своей работы, и которому даже немного скучно. Он пока что рассматривает возможность ее оставить", - заявил в интервью порталу TVNET исследователь Института международных отношений в Праге Марк Галеотти. Читайте далее...

Ночной дрифт на BMW привел горожан в бешенство

Полиция обратила внимание на водителей, которые ночью используют городские улицы для дрифта. Читайте далее...

Ласнамяэский микрорайон ждут масштабные изменения