Айри Вярник: есть ли у человека право закончить жизнь, если она ему больше не нравится?

В поднятой дискуссии об эвтаназии и ассистированного суицида большая часть высказывающих свое мнение поддерживают насильственную смерть. Звучат возгласы «это ужасно!», особенно из уст опекунов умирающих. Конечно, ужасно, если говорить лишь об этой стороне дела. Однако есть процесс жизни, который начинается с рождения, а точнее, с соединения семейной клетки с яйцеклеткой, и заканчивается последним вздохом.

И начало процесса, и его конец – ужасны. Вынашивающая ребенка мать испытывает ряд неудобств, от чего-то отказывается, у нее возникают проблемы со здоровьем и адские боли и разрывы во время родов. И новый гражданин мира во время рождения испытывает шок – приятная беззаботная среда начинает его выталкивать, давить, вдруг прежде не виденный им яркий свет бьет прямо в лицо, температура, как минимум, на 20 градусов ниже, его окружают чужие руки, запахи, приятный крем стирают с тела, кто-то шлепает по попе, удар заставляет кричать... В итоге подносят к груди. Жизнь тоже заканчивается тяжелыми испытаниями.

На том свете тоже предлагают грудь? Учитывая приведенное выше, было бы органичным, чтобы как в начале, так и в конце дети и старики вместе делили все сложности.

Но обратимся к вопросу «кому принадлежит жизнь?». В нем заключается посыл, что контролировать и распоряжаться жизнью должен тот, кому она принадлежит. Действительно, на место принимающих решения есть много претендентов. Первый из них – мать (аборт!). Принадлежит ли жизнь государству (родине), которая отправляет на войну? Врачу, который решает какой способ лечения выбрать и когда отключить аппараты? Палачу, который нажимает на кнопку? Богу, который создал всё сущее? Меньше всего истине соответствует утверждение, что жизнь принадлежит тебе самому. В каком смысле?

До какого предела я свободна распоряжаться своей жизнью? До какого предела распространяется свобода действий и выбора индивидуума, право на его собственную жизнь, качество жизни общества? Где границы демократии и прав человека? Кто я? Являюсь ли я тем, что лежит в виде отрезанной ноги в операционном блоке и ждет церемонии сожжения? Я ли это, если мне установили кардиостимулятор и пересадили почку? А если пересадили мозг? До какого предела мое тело может составлять целого меня, чтобы быть в состоянии вместить в себя мою душу?