Недоумевающая читательница: откуда у Центристской партии мой номер телефона?

По словам Елены представительница Центристской партии по телефону уточнила, в каком районе она живет, а узнав, что в Ласнамяэ, рассказала, что там кандидатом от центристов является Михаил Кылварт, и спросила, собирается ли Елена за него голосовать.

«Зачем Центристcкая партия обзванивает население и спрашивает за кого будут голосовать? Откуда у них мой номер телефона? А как же Закон о защите данных?» - спрашивает читательница.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал, что перед выборами одной из составляющих кампании всегда является и телефонная кампания, в ходе которой напоминают, кто баллотируется от партии, а также подчеркивают важность участия в выборах. «Номера людей генерируются случайным образом, или же они были собраны в процессе уличных акций в поддержку внеочередного повышения пенсий. В этом случае человек дает свои контакты и подписью подтверждает, что хочет получать информацию от партии», - рассказал Ханимяги.