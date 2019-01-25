Мужчина отчитал справлявших нужду на улице и был жестоко избит

Пьяные решили справить свои потребности прямо посреди городской улицы. «Зрелище было отвратительным и для взрослых, и для детей, которые в это время могли там находиться», - заметил руководитель Вильяндиского полицейского участка Маргус Сассь.

Заметивший нарушителей 41-летний прохожий решительно призвал их к порядку. «К сожалению, под воздействием алкоголя люди совсем потеряли разум и начали избивать призвавшего их к порядку человека руками и ногами», - сообщил глава полицейского участка.

На месте происшествия полиция задержала одного из нападавших – мужчину 39 лет, в четверг его взяли под стражу. В тот же день была установлена личность другого нападавшего – 43-летнего мужчины, решение о его аресте будет принято в пятницу. Оба – местные жители, ранее обращавшие на себя внимание полиции в связи с различными проступками.

«Что касается человека, проявившего смелость, но, к сожалению, подвергшегося нападению, то, прежде всего, полиция желает ему быстрого выздоровления», - сказал Маргус Сассь. Он привел пострадавшего в пример другим жителям города. «Его решительное вмешательство для того, чтобы всем горожанам и их детям было спокойнее и безопаснее жить в Вильянди, заслуживает признания», - подчеркнул Сассь.