Тянак лишился лидерства из-за зрителей, руководство Toyota в бешенстве

Отть Тянак после вчерашнего удачного дня на данный момент опустился на третью строку протокола Гран-При Монако. Одной из причин падения нашего пилота стало то, что организаторы ралли из соображений безопасности решили отменить первый скоростной участок.
Команду нашего раллиста такое решение ФИА привело в бешенство. у "Тойоты" были большие виды именно на этот спецучасток, где планировалось опередить конкурентов по времени более чем на минуту.
"Вся наша стратегия зиждилась на этом спецучастке. Мы уже подсчитали, что должны обойти конкурентов на минуту, а в конце концов проиграли полминуты. Если бы в Швеции отменили один участок, это никого бы не затронуло, а тут же надо менять покрышки каждый раз... "Хёндай теперь точно радуется, - метал и рвал в паддоках босс "Тойоты" Томми Мякинен. - Как мы можем говорить о равных условиях, если ФИА не понимает, что мы в Монте-Карло, кто в конце года возьмет на себя ответственность, если мы проиграем из-за этого чемпионский титул?"
Больше всего Мякинену досадило то, что ФИА не обсудила свое решение с командами: "Какие там соревнования? ФИА само все решает..."
Мякинен планирует протест, который будет выражен в бойкоте официальных мероприятий. Отть Тянак, хоть и выглядел расстроенным, но заметил, что решение отменить участок из-за буйных фанатов он поддерживает и даже согласен с потерей времени.
НА данный момент Тянак занимает третью позицию на Гран-При Монте-Карло, проигрывая Себастьяну Ожье 13 секунд и лидеру, Тьери Нойвилю, более 16 секунд.