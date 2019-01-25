Тянак лишился лидерства из-за зрителей, руководство Toyota в бешенстве

Команду нашего раллиста такое решение ФИА привело в бешенство. у "Тойоты" были большие виды именно на этот спецучасток, где планировалось опередить конкурентов по времени более чем на минуту.

"Вся наша стратегия зиждилась на этом спецучастке. Мы уже подсчитали, что должны обойти конкурентов на минуту, а в конце концов проиграли полминуты. Если бы в Швеции отменили один участок, это никого бы не затронуло, а тут же надо менять покрышки каждый раз... "Хёндай теперь точно радуется, - метал и рвал в паддоках босс "Тойоты" Томми Мякинен. - Как мы можем говорить о равных условиях, если ФИА не понимает, что мы в Монте-Карло, кто в конце года возьмет на себя ответственность, если мы проиграем из-за этого чемпионский титул?"