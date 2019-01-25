Зарплата 1500 евро: в Эстонии предлагают необычную работу

Предприятие Maagia OÜ через CVKeskus.ee ищет предсказателя, который будет консультировать людей по телефону, сообщает Tarbija24.
В описании работы говорится, что речь идет о работе на дому по сменам, но место жительства работника – Эстония. «В городе или деревне, все равно», - значится в объявлении.
От кандидата требуется наличие умений общаться, предсказывать, слушать и понимать людей. «Если есть дар, есть возможность также обучаться в ходе работы». Необходимо очень хорошее знание эстонского языка, полезным будет и знание русского. Также будет хорошо, если дома у кандидата будет царить спокойная и приватная рабочая атмосфера и он сможет отвечать на все звонки в обговоренный промежуток времени. Также необходимо уметь работать на компьютере.
Предприятие предлагает стабильную работу на эстонской линии предсказаний и ежемесячный заработок. Обещают зарплату брутто-зарплата до 1500 евро в месяц, что даже выше средней зарплаты в Эстонии (в третьем квартале 2018 года она была 1291 евро). Договор заключается с FIE или OÜ.