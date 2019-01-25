Зарплата 1500 евро: в Эстонии предлагают необычную работу

В описании работы говорится, что речь идет о работе на дому по сменам, но место жительства работника – Эстония. «В городе или деревне, все равно», - значится в объявлении .

От кандидата требуется наличие умений общаться, предсказывать, слушать и понимать людей. «Если есть дар, есть возможность также обучаться в ходе работы». Необходимо очень хорошее знание эстонского языка, полезным будет и знание русского. Также будет хорошо, если дома у кандидата будет царить спокойная и приватная рабочая атмосфера и он сможет отвечать на все звонки в обговоренный промежуток времени. Также необходимо уметь работать на компьютере.