Пт, 25.01.2019
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Зарплата 1500 евро: в Эстонии предлагают необычную работу

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Eurod.

ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Предприятие Maagia OÜ через CVKeskus.ee ищет предсказателя, который будет консультировать людей по телефону, сообщает Tarbija24.

В описании работы говорится, что речь идет о работе на дому по сменам, но место жительства работника – Эстония. «В городе или деревне, все равно», - значится в объявлении.

От кандидата требуется наличие умений общаться, предсказывать, слушать и понимать людей. «Если есть дар, есть возможность также обучаться в ходе работы». Необходимо очень хорошее знание эстонского языка, полезным будет и знание русского. Также будет хорошо, если дома у кандидата будет царить спокойная и приватная рабочая атмосфера и он сможет отвечать на все звонки в обговоренный промежуток времени. Также необходимо уметь работать на компьютере.

Предприятие предлагает стабильную работу на эстонской линии предсказаний и ежемесячный заработок. Обещают зарплату брутто-зарплата до 1500 евро в месяц, что даже выше средней зарплаты в Эстонии (в третьем квартале 2018 года она была 1291 евро). Договор заключается с FIE или OÜ.

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