Стилист Женя Фокин в Йыхви: весь гламур не должен быть в Таллинне

Соревнование парикмахеров ежегодно проводит Ида-Вируский центр профобразования, в этом году - совместно с новой госгимназией Йыхви, в которой и прошла большая часть мероприятия.

Команды соревновались в одной из двух номинаций - “Темные силы” или “Молодежная революция”. В жюри, которое оценивало прически, кроме Жени Фокина, вошли известная ясновидящая Илона Калдре и специалисты парикмахерского искусства международного уровня Екатерина Мосендз, Яна Кярберг и Диана Саар.

По мнению Жени Фокана, для победы участникам нужен эпатаж, вовсе не обязательно, чтобы прическа была практичной.

“У нас здесь есть возможность выразить фантазию молодых парикмахеров, - говорит он. - И также критерий того, как мы это оцениваем - мы хотим увидеть новые идеи, увидеть, чтобы это всё было на уровне - гладко, красиво, хорошо сделано. Ну и конечно, чтобы участники наслаждались тем, чем они здесь занимаются”.

По словам Жени Фокина, йыхвиское соревнование заметно на фоне других, проводимых в Эстонии конкурсов и фестивалей парикмахерского искусства:

“Важно, что мы сегодня в Йыхви - весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь в Ида-Вирумаа. У нас здесь сегодня участники из Таллинна, Тарту, Пярну, с Сааремаа… Об этом соревновании вы ещё услышите”.