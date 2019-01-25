Стилист Женя Фокин в Йыхви: весь гламур не должен быть в Таллинне

В Йыхви, прошло соревнование в парикмахерском искусстве между учениками профессиональных учебных центров из Ида-Вирумаа, Тарту, Курессааре, Пярну и Таллинна. Оценивало начинающих парикмахеров жюри во главе с известным стилистом Женей Фокиным.
Соревнование парикмахеров ежегодно проводит Ида-Вируский центр профобразования, в этом году - совместно с новой госгимназией Йыхви, в которой и прошла большая часть мероприятия.
Команды соревновались в одной из двух номинаций - “Темные силы” или “Молодежная революция”. В жюри, которое оценивало прически, кроме Жени Фокина, вошли известная ясновидящая Илона Калдре и специалисты парикмахерского искусства международного уровня Екатерина Мосендз, Яна Кярберг и Диана Саар.
По мнению Жени Фокана, для победы участникам нужен эпатаж, вовсе не обязательно, чтобы прическа была практичной.
“У нас здесь есть возможность выразить фантазию молодых парикмахеров, - говорит он. - И также критерий того, как мы это оцениваем - мы хотим увидеть новые идеи, увидеть, чтобы это всё было на уровне - гладко, красиво, хорошо сделано. Ну и конечно, чтобы участники наслаждались тем, чем они здесь занимаются”.
По словам Жени Фокина, йыхвиское соревнование заметно на фоне других, проводимых в Эстонии конкурсов и фестивалей парикмахерского искусства:
“Важно, что мы сегодня в Йыхви - весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь в Ида-Вирумаа. У нас здесь сегодня участники из Таллинна, Тарту, Пярну, с Сааремаа… Об этом соревновании вы ещё услышите”.
В категории “Темные силы” жюри признало лучшим парикмахером Ольгу Черенко из Ида-Вируского центра профобразования, а в категории “Молодежная революция” победила команда из Таллинна в составе Каарин Кепс и Сигрид Хейнметс.